Rebeca Escribens envió tajante mensaje a mujeres que permiten maltrato

La conductora Rebeca Escribens envió un mensaje a las mujeres peruanas que perdonan a sus parejas de un maltrato físico durante la relación.

El discurso de Escribens se dio tras presentar una nota relacionada a la telenovela 'Ojitos hechiceros'. Según se pudo ver, la escena muestra a Belén (papel interpretado por la actriz Ximena Palomino) hablando con su pareja Jano (personaje encarnado por el argentino Pablo Heredia). Él quiere convencer a su enamorada de retomar la relación, pese a que alguna vez la golpeó.

La escena presentada en 'América Espectáculos' terminó en que Belén de 'Ojitos hechiceros' sí disculpó a su pareja de haberla maltratado físicamente y acepta retomar la relación sentimental. Ante esta situación, la conductora Rebeca Escribens no se quedó callada y envió un mensaje a las mujeres que pasan por ese mismo episodio en sus vidas.

"Qué podemos hacer. Me voy contenta o me voy llorando. Solo decir una cosa. Así te rueguen de rodillas y te ofrezcan todas las disculpas del mundo, la verdadera mujer que se respeta y se quiere no perdona porque te levantan la mano una vez y te la van a levantar siempre", señaló Rebeca Escribens.

"No se perdona, se abre la puerta y se saca la basura, luego se cierra", agregó la conductora de 'América Espectáculos'.

No es la primera vez que Rebeca Escribens se pronuncia en defensa a la mujer, la presentadora de televisión ya había mostrado su indignación por la ola de feminicidios que se vive en el Perú.

Los casos de mujeres apuñaladas, golpeadas, estranguladas, incineradas, asfixiadas y ahorcadas en el Perú siguen con patrones inamovibles. Los asesinos son, en su mayoría, parejas, exparejas, pretendientes o acosadores de las víctimas.

Discurso de Rebeca Escribens en 'América Espectáculos'

Belén perdona a Jano de maltrato físico en 'Ojitos hechiceros'