Natti Natasha posa desnuda y 'crack' argentino reacciona a atrevido retrato [VIDEO]

Natti Natasha viene sorprendiendo a sus fanáticos con sus nuevos lanzamientos que darán pie al lanzamiento oficial de su próximo álbum cada videoclip que va estrenando tiene mejores críticas que la anterior y es que se nota el esfuerzo que viene realizando, según cuenta a sus fieles seguidores en las redes sociales.

Pero no solo comparte sus nuevo éxitos en Instagram, también sorprende con sensuales fotografías y videos, como ejemplo una de sus últimas publicaciones donde posa sin prendas y sobre su cama.

El retrato de Natti Natasha superó los 423 mil Me Gusta o Me encanta, pero llamó la atención una de estas reacciones, ya que no se trata de ningún fanático común y corriente, sino del mismo Sergio ‘Kun’ Agüero, delantero del Manchester City.

El argentino dirigido por Pep Guardiola le dio “me encanta” a la atrevida fotografía de la reggaetonera dominicana. ¿Sergio ‘Kun’ Agüero será un admirador secreto de la bella cantante?

Hoy ganó el equipo de. 'Kun' aunque el goleador no anotó ninguno el Manchester City se llevó los tres puntos a casa y se ubica en la segunda posición de la tabla de la Premier League con 23 puntos.

Por otra parte, la autodenominada ‘La dura de las duras’, invitó a sus fanáticos a votar por ella en el evento ‘Premio Lo Nuestro’, donde se encuentra nominada a “Artista femenino del año”, “Canción del Año Urbano” con el tema ‘El baño Remix’ junto a Enrique Iglesias y Bad Bunny, y en la misma categoría con “Sin Pijama”, que comparte con Bekcy G.

En las historias de Instagram, Natti Natasha compartió unas breves grabaciones en las que se puede ver en el set de grabaciones de lo que sería su próximo éxito. Primero aparece con un traje negro y luego con uno azul junto a quienes serían parte de su equipo de producción