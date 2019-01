Merly Morello responde a haters tras críticas por usar bikini en Instagram [FOTOS]

Merly Morello, la actriz que logró gran popularidad por su papel de 'Lily' en 'De vuelta al barrio', se encuentra en el ojo de la tormenta, debido a que a sus cortos 14 años se ha convertido en blanco de críticas a raíz de sus fotos en bikini a través de su cuenta de Instagram; sin embargo, la joven artista no se quedó de brazos cruzados y decidió responder con fuerza.

La joven actriz decidió romper su silencio ante la ola de críticas de personas que indican que a su edad, debería lucir más tapada al ser considerada como "un ejemplo" para los más jóvenes. Ante ello, dejó en claro que su mamá la guía en todo momento y no tiene nada de malo en que publique fotos en bikini.

"Mis fotos me representan tal como soy, con mis amigos y familia. Aunque he tenido mucha controversia por las imágenes que subí, yo sigo", indicó la joven actriz, para 'Perú21', ya que actualmente cuenta con más de 400 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha recibido duras críticas.

Tras ser consultada respecto a los duros comentarios que han dedicado en su contra, la actriz respondió con dureza: "Yo no tengo la culpa que haya gente morbosa en este mundo. Yo puedo subir las fotos que quiera porque mi mamá me guía muy bien en ese tema, pero no es mi problema que haya gente que sexualiza a las chicas de 14 y 15 años", comentó la actriz de 'De vuelta al barrio'.

Pese a las críticas de las que ha sido víctima, la joven actriz de 'De vuelta al barrio' dejó en claro que continuará compartiendo ese tipo de fotografías en sus redes sociales como es el caso de Instagram. "Voy a seguir siendo yo porque quiero ser feliz y mi felicidad quiero compartirla a los demás", dejó en claro a todos sus detractores.