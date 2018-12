Yahaira Plasencia venció a Daniela Darcourt y se coronó 'Mejor salsera del año'

El programa 'En boca de todos' dio inicio a sus premiaciones a lo mejor del entretenimiento en el 2018. En la edición de este jueves, la categoría 'La mejor cantante de salsa femenina' estuvo muy reñida ya que entre sus opciones tenía a Yahaira Plasencia, Daniela Darcourt y Amy Gutiérrez.

Para este año, el jurado del programa decidió escoger a la cantante Yahaira Plasencia, una de las figuras más representativas del género en el país.

Plasencia fue invitada a 'En boca de todos' para recibir personalmente su premio en medio del aplauso del público asistente. Así también indicó que era una terna muy peleada, pero agradece haber podido obtener el reconocimiento.

“Muchísimas gracias. Una terna súper peleada, creo que hay muchísimo talento en el Perú y faltan aún más por descubrir. Muchísimas gracias ‘En boca de todos’”, señaló.

En otro momento, la salsera envió un mensaje a sus fans y agradeció que en su corta carrera en el mundo de la música, pueda recibir un premio de este tipo.

“De verdad, súper contenta porque llevo dos años y medio como solista, no es nada fácil, definitivamente, me han pasado muchísimas cosas pero estoy de pie, aún sigo contenta, sigo proyectada, sigo soñando y nada, creo que Dios me ha dado las fuerzas suficientes para seguir adelante y mi meta ahora es internacionalizarme”, agregó.

Yahaira Plasencia evitó pronunciarse sobre Daniela Darcourt, quien hace poco la señaló como una persona poco honesta.