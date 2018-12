Magdyel Ugaz hace desgarradora revelación y conmueve a fans en Instagram [FOTO]

La actriz Magdyel Ugaz hace sorprendente revelación en Instagram, que sus fieles admiradores no dudaron en escribirles emotivos mensajes en cuestión de minutos. Pese a no publicar fotografías de manera constante, la recordad 'Teresita' se ha ganado el cariño de miles de peruanos que lo mínimo que realice en la citada red social, siempre generará distintas reacciones.

Y la última fotografía que compartió la joven de 34 años, donde sale completamente desnuda, echada sobre el piso, con el cabello algo desordenado, con un brazo estirado y con una mirada algo desenfocada, ha impresionado a sus mieles de seguidores. Pero, además de la imagen, el mensaje que publicó fue uno de los factores que más llamó la atención, pues hace una importante revelación con respecto a su cuerpo, que -según confiesa- muchas veces fue cuestionado; y por la que hace una reflexión.

"Pasé muchos años peleada contigo querido cuerpo, cuestionando mis formas, esas formas perfectas de las que hablan y no que NO EXISTEN", se lee en el primer párrafo. Somos hermosos porque existimo y no por una forma física. Somo hermosos porque tenemos alma, corazón. Mi cuerpo, mi hogar", escribió, en Instagram, la reconocida actriz y jurado del programa de imitación 'Yo Soy' de Latina.

Ante esta publicación, sus fieles seguidores de la citada red social no dudaron en enviarle emotivos mensajes. "Eres hermosa como persona y eso es mil veces mejor que tener un bonito cuerpo", "Magdyel eres hermosa en todos los aspecto. Y no hay nada mejor que encontrarse con uno mismo. Que sigan los éxitos para ti", fueron algunos comentarios que recibió la recordada 'Teresita' de la serie 'Al fondo hay sitio'.

Foto que compartió Magdyel Ugaz en Instagram

Magdyel Ugaz como jurado en el programa 'Yo Soy' de Latina

Madgyel Ugaz se presenta en Dr. TV y habla respecto a su obesidad