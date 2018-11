Vientos del sur, el pasado como espejo

En Vientos del sur –la primera película cusqueña estrenada en 30 años– ‘Nina’ (Carolina Niño de Guzmán) vuelve luego de quince años a la hacienda donde vive su abuelo. El tiempo ha golpeado la salud del anciano y la finca, pero ‘Nina’ llega con otro objetivo, en medio de los recuerdos de su infancia y las historias acerca de un “tapado”, como se conoce en la sierra a los tesoros enterrados.

“La gente de Cusco se ‘engancha’ porque cuenta bastante sobre el cusqueño contemporáneo y su relación con su pasado inmediato: sus padres, sus abuelos. Pero en Lima hubo lecturas muy interesantes sobre los tapados”, comenta de la cinta dirigida por Franco García.

“Pero eso solo es una excusa, se toca la relación de esta chica cusqueña con su pasado, que es casi como un espejo. Los peruanos, los cusqueños somos una mezcla y estamos mirando afuera y no nos damos cuenta de lo maravilloso que tenemos. No solo es Machu Picchu”, agrega.

cine regional en Lima

Cusqueña como su personaje, Carolina, de 31 años, se trasladó a Lima hace tres, ha hecho teatro y estuvo en festivales como bailarina de danza contemporánea. “Hasta que sucede el protagónico... ¡No te la crees!”, comenta.

Y aunque es difícil para un actor de provincia conseguir papeles en Lima, sostiene que el protagónico no deja de ser un impulso. “No solo para mí, sino para que se mire hacia adentro del país, donde hay otros talentos por todos lados”. Cabe señalar que este no es su primer trabajo en cine. Protagonizó el corto Supay, dirigido por la alemana Sonia Ortiz. El corto fue presentado en festivales de Europa. “Fue interesante y retador porque tocaba la identidad sexual, además, se hizo con pocos recursos y se filmó en Cusco”.

Con el ingreso a cartelera de películas como la aimara Wiñaypacha, la actriz espera que, a pesar del poco apoyo, producciones del interior se estrenen a nivel nacional. “Vengo de una generación que no iba al cine, no había mucho (salas comerciales en Cusco), no sé si eso fue mejor (ríe). Había cineclub y fui aprendiendo así, te proyectaban cosas de cine de autor. Ahora ya están los centros comerciales y la gente va y es muy consumista. Uno dice ¿por qué no pueden invertir, por ejemplo, en ver una obra de teatro”. ❧