David Bisbal enfurece con la prensa española por 'engañar a su madre'

El cantante español David Bisbal, se ha puesto en el ojo de la tormenta tras unas declaraciones que ha hecho en contra suya su ex pareja Elena Tablada y su propia madre, quien ha salido a defenderlo frente a los periodistas. "Han engañado a mi madre, una persona mayor que no está al 100% porque todo este tipo de cosas le afectan, eso no está bien. Mi madre se merece un respeto, ha recibido más de 100 llamadas perdidas y han conseguido lo que saben que no van a conseguir de mí que es dar unas declaraciones. No es mi trabajo, yo no voy a ganar dinero en este sentido, se merece un respeto, nada más", dijo.

El intérprete dio estas declaraciones debido a que la prensa, abordó el lunes a su madre María Ferré, para que hablara tras las declaraciones de su ex Elena Tablada, quien arremetió contra él en la revista Hola. “El David de ahora es para mí un completo desconocido. Cuando descubrí que estaba embarazada, no sabía cómo decírselo a David. Su reacción, y la de su entorno, no me gustó. Llevábamos seis años, y aun así mi embarazo fue súper solitario. Pensé que, por fin, mi pareja me daría mi lugar... pero no. He nadado siempre a contracorriente", reveló la diseñadora de 37 años.

Ante esto, María Ferré, la madre de David Bisbal declaró al programa Sálvame: "Elena es una cabra loca, creíamos que había cambiado, que había madurado (...) A Elena y a su madre les gusta estar hasta en la sopa. David le ha dado mucho dinero y cuando estaban juntos lo pagaba todo. Son mentiras y tonterías", dijo.

El intérprete de 'Ave María' está sumamente molesto porque la prensa provocó a su madre y le hizo pisar el palito. “Si tienes madre y si tienes familia, sabes que eso no es lo correcto. Yo no he elegido esto, mi trabajo es la música, como ya he dicho. ¿Lo entienden? Mi madre se merece un respeto”,dijo Bisbal quien actualmente sostiene una relación con la modelo Rossana Zanetti con quien espera un hijo.