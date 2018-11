Ariana Grande sorprende besando en la boca a una mujer [FOTOS]

Ariana Grande, cantante estadounidense, publicó fotografías en su cuenta de Instagram acompañada de dos féminas, pero con una en especial derrocha todo su cariño y que ha dejado impactado a sus fieles admiradores.

Desde que la artista musical terminó su relación con el humorista Pete Davidson, se ha dedicado de lleno a vivir su vida y a su carrera como cantante. Vale recordar que hace unas semanas lanzó su polémico single "Thank U, Next", que hace referencia a sus exparejas, entre ellos el rapero Mac Miller y el actor cómico de 25 años.

Las publicaciones que ha estado realizando en su cuenta de Instagram , en su mayoría, se trata de fotografías donde aparece ella sola, con o sin maquillaje, la portada de su nuevo éxito musical, entre otros.

Pero lo que ha sorprendido a sus miles de fans son las recientes imágenes que ha compartido en la citada social, pues Ariana Grande sale acompañada de dos mujeres y que más allá de mostrar su amistad con cada una, es que en una de las fotos sale besando a una de ellas.

Según escribió la cantante estadounidense en mencionada plataforma social, al momento de publicar la instantánea, la joven a quien está dando un cariñoso beso es su familiar muy cercana. "Sí, pero ella es mi PRIMERA prima".

Pese a la aclaración que hizo la cantante, algunos de sus seguidores no dudaron en preguntarle si siente atracción por las mujeres. Mientras que otros cuestionaron la relación tan amorosa que tiene Ariana Grande con su prima, que incluso presumen que después ya estaría decepcionada de los varones tras varias decepciones.

"Are u gay now", "¿no será incesto una tendencia ahora?", "No sabía que ella era gay", "Ella está tan cansada de los hombres", fueron algunos de los comentarios que recibió Ariana Grande en su cuenta de Instagram, donde cuanta con poco más de 135 mil seguidores.

