Carlos Alcántara cierra la trilogía con ‘¡Asu Mare! 3

¡Asu Mare! 3, la nueva entrega de la saga se estrena este jueves 22 y narrará la vida de ‘Cachín’ a partir de su matrimonio y la sorpresiva llegada de los hijos. Asimismo, Alcántara ha incluido en la historia su primera visita a Estados Unidos tras recibir la tan ansiada visa americana.

“Esta es la tercera y última entrega de ¡Asu Mare!, lo juro. Honestamente me parece que la historia tiene que terminar en una trilogía y también creo que con la productora Tondero debemos crear nuevas historias, que pueden ser autobiográficas, pero ya bajo otro nombre”, dijo el actor, quien para esta entrega ha confiado en el dirección del ecuatoriano Jorge Ulloa (creador de la exitosa comedia web Enchufetv).

“Cambiar de director ha sido un riesgo (las dos primeras entregas estuvieron bajo la dirección de Ricardo Maldonado), pero tuvimos un gran cambio sustancial y positivo para la película. Nos costó no tener la improvisación a la que estamos acostumbrados, pero Jorge tenía todo pauteado con puntos y comas y creo que los resultados están mucho mejor”, refirió Carlos.

Mientras que Ulloa agregó que ha mezclado diferentes tipos de humor en la cinta. “Está el humor textual y el de acción que se ha trabajado en las dos primeras entregas y se ha incluido también el humor audiovisual que se maneja por la cámara y el sonido. Esta mezcla es la que hace que la cinta sea realmente única”.

El filme, además de contar con la mayoría del elenco de las anteriores entregas, incluso con una pequeña participación de Christian Meier, tiene en sus filas a Melania Urbina y al niño Alessandro Durand, quienes encarnan a una expareja de ‘Cachín’ y el hijo de ambos.

“Ha sido intimidante estar en la cinta y emocionante a la vez. Que te convoquen a una película que ha sido tan exitosa es una gran responsabilidad, pero es lo lindo de ser actriz. Ha sido un placer volver a trabajar con Carlos”, anotó Melania.

De otro lado, Carlos se refirió a la posibilidad de superar la taquilla de la segunda entrega que se impuso ante la primera con 3 millones 200 mil espectadores (Asu Mare 1 alcanzó los tres millones). “Puede pasar que no se llegue a los 3 millones de espectadores. Si no llegamos, no se si podría calificarlo de fracaso porque dos millones por ejemplo es un buen número. Hay que tomar en cuenta que son otras épocas. A diferencia de la 1 y la 2, nosotros los actores tenemos más presencia en redes sociales, eso puede influenciar a que sea un ‘bombazo’ y lleguemos a 5 millones. El éxito estará en que la gente la disfrute y la recomiende”. ❧

