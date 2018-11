Balacera detuvo la grabación del videoclip de Nicki Minaj, Kanye West y Tekashi 6ix9ine

Medios internacionales informaron que Nicki Minaj, Kanye West y Tekashi 6ix9ine fueron víctimas de una balacera en la grabación de su último videoclip. El evento sucedió el pasado jueves en una de las zonas más exclusivas de Beverly Hills, California.

Según el portal TMZ, la policía local recibió una llamada al promediar las 10:25 de la noche denunciando una terrible balacera. Lo que trascendió horas más tarde es que fueron ocho las balas que recibió la propiedad, alquilada por el equipo del rapero Tekashi 6ix9ine en aproximadamente 80 millones de dólares.

Se confirmó que durante el atentado solo se encontraba Tekashi y Kanye West, quien según se supo salió lo más pronto que pudo del lugar. Nicki Minaj aún no había llegado para grabar el videoclip. La policía ya se encuentra investigado el hecho y por el momento se informó que solo una de las balas logró impactar una ventana de la casa. Hasta el momento los cantantes no se han pronunciado sobre el tema. Este atentado podría guardar relación con lo sucedido la misma noche en el bar californiano "Thousand Oaks", donde se informó que un ex soldado asesinó a 12 personas, él autor de la balacera fue hallado muerta unos kilómetros más allá del bar.

Esta es la segunda balacera de la que Tekashi se encuentra involucrado en menos de un mes. Como se recuerda el pasado 26 de octubre, luego que el rapero reciba su sentencia por hacer uso ilegal de un menor en una actuación sexual, su guardaespaldas recibió cuatro disparos. Se dice que se encuentra estable.