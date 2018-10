Concierto: Emmanuel vuelve a Lima en diciembre [VIDEO]

Tras 18 años de ausencia, Emmanuel, una de las figuras de la música más reconocidas e importantes de México vuelve a nuestro país. El intérprete de Bella señora, La chica de humo, Todo se derrumbó, Sentirme Vivo, No he podido verte, el clásico Toda la vida, entre otros éxitos llega a Lima con su gira The Hits Tour en la que presentará los temas que lo han consagrado como uno de los artistas latinos más exitosos.

The Hits Tour, es la gira que lleva a Emmanuel por varios continentes incluyendo nuestro país. Este es un show ambicioso que presentará el viernes 7 de diciembre en la Pelousse del Jockey Club del Perú tendrá el acompañamiento de un talentoso conjunto musical y un gran despliegue escénico, característico de sus shows.

Con una trayectoria de 40 años y ventas que superan los 35 millones de discos, la producción musical de Emmanuel llega a casi 20 álbumes, con los que ha ganado Discos de Oro, Platino y Diamante. Asimismo ha sido uno de los pocos artistas de habla hispana en conquistar el mercado norteamericano con discos editados en español, y el primer artista latino en presentarse en los escenarios más importantes de EE.UU. Su fama se extiende además por toda Latinoamérica, Europa y Asia.

La relación de Emmanuel con el Perú se remonta a su niñez, cuando vivió aquí de pequeño por varios años, en los cuales descubrió lo mejor de nuestra cultura, especialmente los valses criollos, los cuales incluye en su repertorio.

Cabe destacar que Emmanuel sigue cosechando éxitos con su más reciente lanzamiento discográfico, el álbum en vivo Unplugged, con el que reinterpreta su clásico No he podido verte junto al cantante Nacho. El video oficial acumula ya más de 5 millones de vistas en Youtube. Cabe mencionar que las entradas para el show están a la venta en Teleticket.