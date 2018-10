Yahaira Plasencia reveló avergonzada qué atributo físico le gustó de Jefferson Farfán [VIDEO]

La cantante Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el programa ‘Cinescape’ y respondió las populares preguntas “Como cancha”, secuencia que los invitados pasan para contar algunos detalles de su vida. En el segmento del espacio conducido por Bruno Pinasco, la salsera se refirió al futbolista Jefferson Farfán.

En una de los papeles le preguntaron qué es lo primero que veía en un hombre. "¿Lo primero que ves en un hombre es el 'totó'?", leyó la artista peruana. Al presentar la pregunta, el espacio de América TV mostró el video de Jefferson Farfán bailando el tema que le hizo famosa a Yahaira Plasencia durante un partido de fútbol.

Ante esta pregunta, la salsera decidió responder así. “Lo que le vi a él, sí", reveló Yahaira Plasencia. Al conocer el asombró de los miembros de la producción la cantante aclaró que no había dicho el nombre de la persona. "Pero no he dicho el nombre pues. No he dicho el nombre", comentó.

Por otro lado, Yahaira Plasencia fue consultada si le gustaba los pingüinos o las focas, y ella tuvo una divertida respuesta. "Los pingüinos son muy lentos, en cambio las focas todo el día están (aplaude, aplaude, aplaude)", declaró Yahaira Plasencia en medio de carcajadas durante el programa ‘Cinescape’.

Reconocimiento

Yahaira Plasencia publicó en su Instagram un clip que muestra el instante en que recibe emocionada un reconocimiento por parte del Instituto Nacional del Niño de San Borja gracias a su apoyo en la campaña "Únete a la fuerza II" que tenía como objetivo convocar a distintas a personas a la Donación de Sangre y Plaquetas en favor a muchos niños que lo necesitan.

"Muchas gracias por este reconocimiento como embajadora del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Y agradeció a todos los que hicieron presente donando sangre a para los niños que tanto lo necesitan", fue el texto que la salsera tras recibir importante reconocimiento.