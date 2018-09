Carrie Underwood admite que tuvo tres abortos en dos años [VIDEO]

La cantante y actriz estadounidense Carrie Underwood se encuentra en la dulce espera. Antes de tener entre sus brazos a su segundo bebé, la artista contó el duro camino que tuvo que recorrer para quedar embarazada una vez más.

La cantante de música country reveló en una entrevista con CBS Sunday Morning's Tracy Smith que experimentó tres abortos involuntarios en un periodo de dos años.

Carrie Underwood, de 35 años, contó que quedó embarazada a principios del año 2017 y que "no funcionó". Ese mismo año tuvo un segundo aborto espontáneo y tuvo que experimentar el mismo dolor en 2018.

"Como que planifiqué que 2017 fue, ya sabes, el año en que trabajo en música nueva, y tengo un bebé. Nos embarazamos a principios de 2017 y no funcionó", dijo la ganadora del concurso "American Idol" en 2005 . "Me volví a quedar embarazada, a principios de 2018. No funcionó. Entonces, en ese punto, fue como: 'De acuerdo, ¿cuál es el problema? ¿Qué es todo esto?'", añadió.

Carrie Underwood reveló que dentro de todo lo malo, lo positivo es que cada aborto involuntario la llevó directamente a escribir más música. La cantante de "Cry Pretty" explicó que el dolor hizo que deseara trabajar tanto para expresar las emociones que estaba teniendo como para evitar pensar en cosas tan negativas. "Porque literalmente tendría estas cosas horribles sucediendo en mi vida, y luego tengo que sonreír y, como, hacer algunas entrevistas o, cómo, hacer una sesión de fotos o algo así, ¿sabes? Así que fue solo un poco, como, terapéutico, supongo ", dijo.



Underwood, que espera a su segundo hijo después de Isaiah, de 3, con el jugador de hockey Mike Fisher, aseguró que no cayó en una depresión debido a su actitud positiva y porque estaba agradecida con la vida por la vida que ya tenía.

"Siempre tuve miedo de enojarme. Porque somos muy bendecidos. Y mi hijo, Isaiah, es la cosa más dulce. Y él es lo mejor del mundo. Y yo pienso, 'si no podemos tener otros hijos, está bien, porque es increíble'. Y tengo esta vida increíble. Cómo, realmente, ¿de qué puedo quejarme? No puedo. Tengo un marido increíble, amigos increíbles, un trabajo increíble, un niño increíble. ¿Puedo estar enojada? No”, manifestó.



La cantante de música también contó que recurrió a Dios cuando quedó embarazada por quinta vez, después de experimentar tres abortos involuntarios en dos años. Agregó que rezó mucho cuando sintió que estaba perdiendo el bebé que pronto verá la luz.



La estrella estadounidense también habló con CBS Sunday Morning's Tracy Smith sobre su ascenso meteórico a la fama, la lesión facial que sufrió y sobre sus shows antes de que llegue su segundo hijo.