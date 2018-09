Tilsa Lozano quiere lanzar libro con frases motivadoras e intensas [FOTOS]

¿Conoceremos una nueva faceta? La modelo peruana Tilsa Lozano ha usado su cuenta oficial de Instagram como plataforma para escribir mensajes motivadores para sus fieles seguidores, a quienes llama con cariño 'los intensos'. La actual miembro del jurado de 'Los 4 finalistas, baile' presentó una encuesta con la que sorprendió a más de uno.

Tilsa Lozano primero presentó una frase que expresaba lo siguiente, "me molesta que me quieran explicar con manzanas lo que me tienen que decir con huevos". Las respuestas no se demoraron en llegar y los usuarios que siguen sus contenidos la etiquetaban en las réplicas de su publicación.

La ex vengadora usó su cuenta oficial de Instagram para compartir los mensajes que en los que estaba etiquetada. Ante la aceptación que tuvo en la red social, además de convertirse en un post viral, Tilsa Lozano asombró a los seguidores al habilitar la sección de encuesta de la plataforma.

Tilsa Lozano dejó el siguiente mensaje para hacer una evaluación en Instagram. "Yo y mis ganas de escribir un libro". También colocó dos opciones de respuesta, "oh, sí" y "ya quemaste". La modelo peruana y figura de Latina aprovecha la calma de la noche para presentar nuevas frases que son usadas por los usuarios para compartir nuevos contenidos en la plataforma.

Recordemos que la jurado de 'Los 4 finalistas' no es la primera figura del espectáculo en tener la intención de presentar un libro de su autoría. La empresaria y chica reality Alejandra Baigorria y la presentadora de televisión Magaly Medina son algunas de las personalidades que cuentan con un trabajo editorial.