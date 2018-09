Pareja de Tilsa Lozano reaccionó así tras sus comprometedoras imágenes [VIDEO]

Tilsa Lozano rompió su silencio. En entrevista con Rodrigo González para ‘Válgame Dios’, programa de Latina donde se emitieron las comprometedoras imágenes de Miguel Hidalgo, la ex ‘vengadora’ admitió que se mostró muy afectada por el ‘ampay’ al padre de sus hijos.

Tilsa Lozano reveló que si bien no está segura que el popular ‘Miguelón’ le fue infiel con una de las tantas mujeres con las que fue ‘ampayado’, la conductora de televisión señaló que ya no confía en él.

La expareja de Juan Manuel Vargas también dio a conocer la reacción de Miguel Hidalgo al ver sus imágenes en ‘Válgame Dios’. Según la modelo, para su aún pareja, él no ha hecho nada malo.

"A mí me gusta confiar y ahora no sé si voy a volver confiar (...) Él ha llegado recién de viaje, hay una conversación pendiente, pero no quiero hablar aún con él. Para él, él no ha hecho nada malo (...) él me conoce y sabe cómo soy, sabe que ahora no es el momento para hablar, pero para él, él no ha hecho nada malo. Para mí sí. A mí no me gustan las imágenes", dijo Tilsa en su entrevista con el popular ‘Peluchín’.

“A mí me gusta vivir en paz, a mí me gusta confiar, tengo que hablar con él”, añadió con los ojos llenos de lágrima.

Por otro lado, Tilsa Lozano aseguró que prefiere separarse del padre de Valentina y Massimo a tener una relación conflictiva. "Yo siempre voy a estar a favor de estar en paz, si algo se rompió es mejor separarse y no generar una relación tóxica, yo no podría confiar, no podría vivir pensando con quién va a bailar, con quién estará... Ya no confío en él, no puedo dar rienda suelta a mi imaginación porque si yo empiezo a enfermarme, no sé qué podría hacer".



Al inicio de la entrevista, Tilsa Lozano contó que para ella fue una sorpresa el ‘ampay’, donde su pareja Miguel Hidalgo aparece en un discoteca divirtiéndose con sus amigas; pese a que siempre salían cada uno por su cuenta.

"Para mí si han sido una sorpresa estas imágenes, en el sentido de que, la gente que nos conoce, sabe que en realidad él sale por su lado, yo puedo salir por el mío, sobre todo desde que nació Massimo, porque tratamos de que uno de los dos esté con los bebés", reveló Tilsa Lozano.

La amiga del ‘Zorro Zupe’ también contó que durante sus dos embarazos, Miguelón nunca se mostró tan comprometido como ella. "Nunca sentí que estábamos juntos en el embarazo. No le pedí nunca (que deje de salir), si a uno no le nace, no le nace", reveló.

Sobre el ampay de la pareja de Tilsa Lozano

El programa 'Válgame Dios' mostró imágenes que comprometen a la pareja sentimental y padre de los hijos de la ex 'Vengadora' Tilsa Lozano. Según se puede ver en el video presentado por el programa de entretenimiento de Latina, Miguel Hidalgo se encuentra en una discoteca con amigos y amigas, pero lo que más llamó la atención fue su acercamiento y confianza con una de ellas.

Así es, Miguel Hidalgo se encontraba en un lugar público y se dejó ver muy cariñoso con misteriosa mujer. Las imágenes muestran a la pareja de Tilsa Lozano muy contento junto a sus amigas, pero tuvo un especial acercamiento con una de ellas.

La reportera de la nota informó que las imágenes fueron grababas el sábado 4 de agosto, cuando Tilsa Lozano tenía semanas de haber dado a luz a su segundo hijo Massimo.