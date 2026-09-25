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‘Una Noche de Salsa 15′ rendirá homenaje a Héctor Lavoe en el Estadio San Marcos, 33 años después de su muerte

Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz, Nino Segarra y Van Lester, quien rendirá homenaje a Héctor Lavoe, son algunos de los artistas internacionales confirmados para el evento.

El festival ‘Una Noche de Salsa 15’ regresa a Lima el 2 y 3 de abril de 2027, en el Estadio San Marcos, celebrando la música salsa con grandes artistas. Fotos: difusión.
El festival ‘Una Noche de Salsa 15’ regresa a Lima el 2 y 3 de abril de 2027, en el Estadio San Marcos, celebrando la música salsa con grandes artistas. Fotos: difusión.
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La salsa volverá a tomar protagonismo en Lima con 'Una Noche de Salsa 15', festival que se realizará los días 2 y 3 de abril de 2027 en el Estadio San Marcos. Para esta nueva edición, la organización anunció la incorporación de cuatro artistas internacionales: Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz, Nino Segarra y Van Lester, quien rendirá homenaje a Héctor Lavoe, fallecido hace 33 años.

Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz, Nino Segarra y Van Lester compartirán escenario con las orquestas y solistas previamente confirmados: El Gran Combo de Puerto Rico, Víctor Manuelle, Grupo Niche, Sonora Ponceña, Adolescentes Orquesta, Puerto Rican Power, Willie González y Ray Sepúlveda.

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Van Lester le rendirá un gran homenaje al recordado Héctor Lavoe

'Una Noche de Salsa 15' sigue sumando a más figuras.

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'Una Noche de Salsa 15' rendirá homenaje a Héctor Lavoe en Lima

Entre los principales atractivos del evento estará el homenaje a Héctor Lavoe, que será encabezado por Van Lester, quien está estrechamente relacionado con el legado de 'El Cantante de los Cantantes'. El artista puertorriqueño fue seleccionado por Fania Records para culminar el álbum que Lavoe había dejado inconcluso. Asimismo, el empresario salsero Ralph Mercado lo convocó para participar en el tributo dedicado al intérprete en el disco 'La combinación perfecta'.

Durante su presentación en Lima, Van Lester recordará a Héctor Lavoe interpretando varios de sus temas emblemáticos. En el repertorio figuran canciones como 'Periódico de ayer', 'Todo tiene su final', 'Juanito Alimaña', 'El cantante', 'El rey de la puntualidad', 'La nueva' y 'Triste y vacía'.

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Los Hermanos Moreno, Viti Ruiz y Nino Segarra vuelven a Lima

También serán parte del festival Los Hermanos Moreno, agrupación que llegará desde Nueva York para reencontrarse con el público peruano. La orquesta incluirá en su presentación conocidos temas de su trayectoria, entre ellos 'Tu mamá no quiso', 'Llorarás', 'Un hombre busca una mujer', 'Quimbombó' y 'Por alguien como tú'.

Por su parte, Viti Ruiz llegará desde Puerto Rico con canciones como 'Caricias prohibidas', además de otros temas de su repertorio. Su participación incluirá también un homenaje a su hermano Frankie Ruiz, en el que interpretará canciones como 'Imposible amor', 'La cura', 'Tú con él', 'Deseándote', 'Lo dudo' y 'Desnúdate mujer'.

Otra de las incorporaciones es Nino Segarra, reconocido representante de la salsa sensual. El cantante llegará a Lima con temas como 'Porque te amo', 'Entre la espada y la pared', 'Como amigos sí, como amantes no' y 'La fuente'.

Un gran escenario para 'Una Noche de Salsa 15'

La edición número 15 del festival presentará además una propuesta escénica diferente. Todos los artistas actuarán en un solo gran escenario equipado con una tarima giratoria, estructura pensada para mejorar la visibilidad de los asistentes y facilitar el desarrollo de cada presentación.

Según la propuesta del evento, este sistema permitirá disminuir los tiempos necesarios para realizar los cambios entre artistas. De esta manera, se busca brindar mayor continuidad a los conciertos y aprovechar más tiempo para las actuaciones. La organización señala que será la primera vez que una estructura de estas características se utilice en Perú dentro de un festival dedicado a la salsa.

Las entradas para ambas fechas de 'Una Noche de Salsa 15' están disponibles a través de Teleticket, con precios insuperables y la posibilidad de adquirirlas con cualquier medio de pago. Los amantes de la salsa ya pueden asegurar su lugar en esta gran celebración, que se realizará en el Estadio San Marcos los días 2 y 3 de abril de 2027.

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