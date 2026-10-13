La muerte de RJ Mitte, actor estadounidense que alcanzó la fama mundial con ‘Breaking Bad’, conmocionó a los seguidores de la exitosa serie y a sus antiguos compañeros de reparto. El intérprete falleció el lunes 12 de octubre, a los 34 años, en su domicilio ubicado en Texas, Estados Unidos, según los reportes difundidos por medios estadounidenses.

En medio de ese doloroso escenario, Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en la ficción, expresó su conmoción a través de un mensaje en redes sociales. Sus palabras recordaron el vínculo que construyeron durante el rodaje, el crecimiento profesional del joven y una conversación pendiente que ahora adquiere un significado especial.

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Bryan Cranston recuerda sus primeros años junto a RJ Mitte

En su despedida, Bryan Cranston no ocultó la angustia que le produjo la muerte de RJ Mitte y rememoró no solo el primer encuentro que sostuvieron, sino también la actitud del joven frente a su rol en la serie. “Estoy sumido en la desesperación mientras escribo esto esta noche. RJ Mitte, mi querido hijo en ‘Breaking Bad’, ha fallecido. Lo conocí cuando tenía solo 14 años, cuando fue elegido para interpretar a Walter White Jr., un papel que desempeñó con tanta alegría y entusiasmo”, escribió.

El protagonista de la aclamada producción también recordó que Mitte nació con parálisis cerebral y que esa condición, que también tenía su personaje, no le impidió afrontar las exigencias de la producción. “Nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para nada. Afrontó el exigente calendario de rodaje con gran determinación”, agregó. Según Cranston, el joven aprovechó cada oportunidad para aprender, aunque, como cualquier adolescente, en ocasiones ignorara los consejos de sus padres en la ficción.

Al evocar el inicio de las grabaciones, el intérprete de 70 años destacó la evolución de su compañero desde el rodaje del episodio piloto, en febrero de 2007, hasta convertirse en un intérprete con una identidad propia. Cabe precisar que Mitte participó en las cinco temporadas de la producción, emitida entre 2008 y 2013.

Bryan Cranston le dedicó emotiva despedida a RJ Mitte. Foto: captura Instagram

El legado de RJ Mitte y su compromiso con la inclusión

Más allá de su trabajo en televisión, RJ Mitte utilizó su experiencia personal para defender una mayor representación de las personas con discapacidad en Hollywood. También encabezó una organización filantrópica dedicada a apoyar a esa comunidad, una labor que Bryan Cranston destacó como parte esencial de su legado.

Fue entonces cuando el recordado intérprete de Walter White habló sin filtros sobre la causa de muerte de su antiguo compañero y el dolor de ver su vida trunca. “Toda esa promesa y potencial ahora representan una gran pérdida. Es especialmente devastador saber que se quitó la vida. ¿Por qué?”, expresó. De acuerdo con los reportes de prensa, el representante de Mitte confirmó que murió por suicidio.

La noticia resultó aún más impactante para Cranston porque ambos habían mantenido contacto recientemente. El artista contó que intercambiaron mensajes unas semanas antes e intentaron coordinar un encuentro. En ese sentido, reconoció: “No sé si ese almuerzo habría cambiado su futuro”.

Sin embargo, dejó claro que el cariño entre ambos trascendía la relación profesional que compartieron durante la producción. “Pero sí sé que lo quería y disfruté muchísimo estando con él durante todos los años en la serie, y después de que la atención mediática en ‘Breaking Bad’ se desvaneciera…”, añadió. Posteriormente, cerró su despedida hacia RJ Mitte con una frase que reflejó el vínculo que conservaban: “Te echaré de menos, hijo”.