Stephanie Cayo se sincera sobre su relación con Alejandro Sanz: “No es fácil”

Stephanie Cayo decidió compartir cómo atraviesa su actual etapa sentimental junto a Alejandro Sanz. En una conversación con la revista '¡Hola!', la actriz peruana habló sobre sus emociones y los cambios personales que experimenta desde que comenzó esta relación con el artista español.

La intérprete también destacó el momento que vive a nivel personal y laboral, y afirmó que se encuentra contenta pese al interés que despierta su romance. "Estoy pasando una etapa de mucho crecimiento y creo que me conozco mucho más. Es un momento bonito, de mucho trabajo también", comentó.

Stephanie Cayo habla sobre lo complicado de mantener su romance con Alejandro Sanz

La actriz peruana admitió que encontrar un equilibrio entre su vida privada y la exposición pública no resulta sencillo. Según explicó, prefiere cuidar ciertos aspectos de su relación sin tener que esconderla por completo. "No es fácil, porque, para mí, no hay que irse a un extremo de sobreexponerse o mostrarlo absolutamente todo, pero tampoco ocultarse", sostuvo.

Durante la entrevista, Stephanie Cayo también se refirió a Alejandro Sanz con palabras de admiración y dejó en claro el amor que siente por el cantante español. "Es así, es un gran hombre, ¿qué voy a decir del hombre que amo?", expresó la protagonista de ‘Hasta que nos volvamos a encontrar’, quien mantiene una relación con el intérprete de ‘Corazón partío’ y ‘Amiga mía’.

Stephanie Cayo aclara versiones sobre un posible embarazo

Stephanie Cayo también se refirió a las especulaciones que surgieron sobre una posible gestación luego de que compartiera una imagen familiar. La actriz explicó que las interpretaciones se originaron por un símbolo que apareció en la publicación y reconoció que los comentarios llegaron a inquietarla, sobre todo por la preocupación que podía causarle a su abuela, de 99 años.

Por otro lado, la artista peruana fue consultada sobre si consideraría casarse nuevamente tras su anterior matrimonio con Chad Campbell. Aunque no descartó lo que pueda ocurrir en el futuro, dejó claro que volver a pasar por el altar no es una de sus prioridades actuales. "Mi mamá me lo pregunta también, y no le contesto. Eso no se sabe nunca, pero no es algo que me quite el sueño", respondió.