Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Espectáculos

Esposa de Bruce Willis revela nueva foto del actor con demencia y da reflexivo mensaje: “Siempre será una leyenda”

Emma Heming compartió una nueva fotografía de Bruce Willis y le dedicó un emotivo mensaje en el que reafirmó su admiración por el actor y su compromiso con visibilizar la demencia frontotemporal.

Bruce Willis fue uno de los grandes actores del cine de acción. Foto: Deadline.
Bruce Willis fue uno de los grandes actores del cine de acción. Foto: Deadline.
Por
google iconLa República en Google

Bruce Willis volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de que su esposa, Emma Heming, compartiera una nueva fotografía del actor en sus redes sociales. La imagen fue publicada durante la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, enfermedad que le fue diagnosticada al recordado protagonista de 'Duro de matar'.

Junto a la fotografía, Emma dedicó unas emotivas palabras a su esposo y explicó por qué continúa trabajando para crear conciencia sobre esta enfermedad. La empresaria también resaltó el legado del actor y dejó claro que, pese a las dificultades que atraviesan como familia, Bruce sigue siendo una figura muy importante para ella.

Puedes ver

¡Emotivo regreso! Bruce Willis reaparece en boda de su hija con Demi Moore, Tallulah Willis, mientras lucha contra la demencia frontotemporal

lr.pe

Emma Heming comparte nueva foto de Bruce Willis y le dedica emotivo mensaje

Emma Heming publicó una fotografía en la que Bruce Willis aparece de perfil, con lentes oscuros, una gorra y un polo blanco. La imagen estuvo acompañada de una reflexión relacionada con su labor para visibilizar la demencia frontotemporal y apoyar a otras familias que enfrentan una situación similar.

La esposa del actor explicó que Bruce es una de sus principales motivaciones para continuar con este trabajo. Además, destacó el impacto que ha tenido su trayectoria y expresó el orgullo que siente por estar a su lado. "Él es, y siempre será, una leyenda", afirmó Emma Heming.

Puedes ver

¿Qué pasa con Bruce Willis?: lo que se sabe sobre el estado de salud del actor al día de hoy

lr.pe

La lucha de la familia de Bruce Willis contra la demencia frontotemporal

La publicación de Emma se dio en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, una fecha que busca informar sobre esta enfermedad y brindar apoyo a quienes la enfrentan. En ese contexto, Heming ha utilizado su plataforma para compartir información y contar parte de la experiencia que vive junto al actor.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal después de que su familia informara sobre los problemas de salud que atravesaba. Desde entonces, sus seres queridos han mantenido un perfil reservado, aunque en algunas ocasiones han compartido fotografías y momentos familiares. Emma, por su parte, ha insistido en la importancia de acompañar y orientar a otros cuidadores.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Carlincatura del martes 6 de octubre de 2026

Por Carlin | 6 de Octubre 2026

Carlincatura del lunes 5 de octubre de 2026

Por Carlin | 5 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esposa de Bruce Willis revela nueva foto del actor con demencia y da reflexivo mensaje: “Siempre será una leyenda”

Resultados de La Tinka del miércoles 7 de octubre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Ana Paula Consorte revela por primera vez si su bebé con Paolo Guerrero fue planeado: “Lo dejamos muy claro”

Espectáculos

Ana Paula Consorte revela por primera vez si su bebé con Paolo Guerrero fue planeado: “Lo dejamos muy claro”

Gia Meier, hija de Christian Meier, responde tras ser captada en aparente estado de ebriedad: "Encuentren algo más"

Carlos Cacho sorprende al revelar cuánto costará la pollada en apoyo a 'Chibolín'

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Óscar Reto pide al Senado no "desnaturalizar" dictamen de facultades aprobado por diputados

Gobernador regional de Cusco denuncia a Rafael Santos por expresiones racistas

Luis Galarreta y ministros presionan para que Senado aumente facultades delegadas al Gobierno de Keiko Fujimori