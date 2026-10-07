Esposa de Bruce Willis revela nueva foto del actor con demencia y da reflexivo mensaje: “Siempre será una leyenda”

Bruce Willis volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de que su esposa, Emma Heming, compartiera una nueva fotografía del actor en sus redes sociales. La imagen fue publicada durante la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, enfermedad que le fue diagnosticada al recordado protagonista de 'Duro de matar'.

Junto a la fotografía, Emma dedicó unas emotivas palabras a su esposo y explicó por qué continúa trabajando para crear conciencia sobre esta enfermedad. La empresaria también resaltó el legado del actor y dejó claro que, pese a las dificultades que atraviesan como familia, Bruce sigue siendo una figura muy importante para ella.

Emma Heming comparte nueva foto de Bruce Willis y le dedica emotivo mensaje

Emma Heming publicó una fotografía en la que Bruce Willis aparece de perfil, con lentes oscuros, una gorra y un polo blanco. La imagen estuvo acompañada de una reflexión relacionada con su labor para visibilizar la demencia frontotemporal y apoyar a otras familias que enfrentan una situación similar.

La esposa del actor explicó que Bruce es una de sus principales motivaciones para continuar con este trabajo. Además, destacó el impacto que ha tenido su trayectoria y expresó el orgullo que siente por estar a su lado. "Él es, y siempre será, una leyenda", afirmó Emma Heming.

La lucha de la familia de Bruce Willis contra la demencia frontotemporal

La publicación de Emma se dio en el marco de la Semana Mundial de Concientización sobre la Demencia Frontotemporal, una fecha que busca informar sobre esta enfermedad y brindar apoyo a quienes la enfrentan. En ese contexto, Heming ha utilizado su plataforma para compartir información y contar parte de la experiencia que vive junto al actor.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal después de que su familia informara sobre los problemas de salud que atravesaba. Desde entonces, sus seres queridos han mantenido un perfil reservado, aunque en algunas ocasiones han compartido fotografías y momentos familiares. Emma, por su parte, ha insistido en la importancia de acompañar y orientar a otros cuidadores.