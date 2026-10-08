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"Hola, causas" y “¡Perú es clave!”: las frases en español de BTS que emocionaron a ARMY en Lima

Desde frases como "Jin es churro" hasta la ya viral "¡Perú es clave!", BTS demostró su compromiso con el público peruano al hablar en español y utilizar expresiones locales que desataron la euforia en San Marcos.

BTS celebró su primer concierto en Lima el 7 de octubre de 2026.
BTS celebró su primer concierto en Lima el 7 de octubre de 2026.Foto: Danay Ruiz
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El primer concierto de BTS en Perú en 2026 dejó mucho más que un repertorio repleto de éxitos y un Estadio San Marcos completamente lleno con la energía de ARMY. A lo largo de la noche, los siete integrantes sorprendieron a sus seguidores con múltiples mensajes en español, bromas, elogios al país y expresiones locales que desataron la euforia del fandom.

Las intervenciones bastaron para convertirse en algunos de los momentos más comentados del esperado debut de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en Lima.

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Las frases de BTS en español que desataron la euforia en Lima

En medio de la algarabía del concierto, Jimin hizo referencia a la larga espera de los seguidores peruanos para ver a la agrupación en vivo: “Los demoramos mucho para venir acá, así que haremos un show increíble.” La frase fue recibida con una fuerte ovación de parte de los asistentes.

Por su parte, Jin, el mayor de la boy band y reconocido como el ‘Worldwide Handsome’, apostó por un mensaje más extenso y provocó risas entre los asistentes con comentarios sobre BTS, el ceviche y hasta sobre sí mismo, con la confianza que lo caracteriza. “Estudié español por ustedes. Perú es el mejor, el ceviche es delicioso, BTS son guapos, Jin es churro, los ARMY son hermosos, eso es todo. Gracias por escucharme, los amo”, manifestó. El momento se convirtió rápidamente en uno de los más compartidos por los fanáticos en redes sociales.

La respuesta de ARMY tampoco pasó desapercibida para J-Hope, quien destacó el ambiente que se vivía dentro del recinto. “Siento que va a pasar una locura, esta noche confío en ustedes”. Su comentario llegó en medio de una de las pausas del espectáculo y elevó aún más la expectativa del público.

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V protagonizó una de las escenas más recordadas de la noche

Taehyung fue uno de los integrantes que más interacción tuvo con los asistentes en el Estadio San Marcos gracias a las frases que preparó para su visita al país. El popular V, quien ya había generado gran emoción entre ARMY al compartir palabras en español como “causa” en Weverse, tuvo la oportunidad de demostrar en vivo sus habilidades con el idioma y lanzó la frase más esperada.

“¿Qué fue, causa? Hoy estoy muy feliz así que preparé algo en español, ¿puedo decirlo? Hoy llegué a Perú y comí ceviche, estaba buenazo, y descubrí algo más: las ARMY de Perú tienen una energía increíble. ¿Si vuelvo a Perú me van a recibir así otra vez? ¿Qué? No los escucho. Entonces, ahora sí lo puedo decir: ¡Perú es clave!”, manifestó el también actor.

La expresión “Perú es clave” desató de inmediato los gritos del estadio y terminó convirtiéndose en una de las frases más repetidas de la noche. Jungkook no tardó en sumarse al momento y repitió la ya popular expresión luego de que, ante su sorpresa por la reacción del público, V se la repitiera al oído para que él también pudiera pronunciarla.

BTS también destacó el cariño del público peruano

Durante otros momentos del concierto, los integrantes aprovecharon para agradecer el recibimiento que encontraron en Lima. “Es la primera vez que venimos a Perú. El mar es bonito y la comida es deliciosa. Gracias a todos por venir. Me gustaría que fuese una noche inolvidable. Los amo”, expresó Namjoon, el líder de BANGTAN.

Por su parte, Jungkook, el ‘Golden Maknae’, señaló: “Es nuestra primera vez en Lima. Queremos que esta noche sea especial”.

Las muestras de cariño continuaron cuando Jin elogió la energía de los asistentes: “Mucha energía es muy sexy”. RM siguió la misma línea y agregó: “Me encanta esta energía sexy”. Mientras tanto, Suga puso a prueba el entusiasmo del estadio con una pregunta que recibió una respuesta ensordecedora: “Lima, ¿están listos?”.

Las canciones de BTS y la entrega, tanto de los idols como de sus fans, fueron los protagonistas de la noche, pero las palabras en español también dejaron huella. Entre bromas, agradecimientos y expresiones muy peruanas, BANGTAN consiguió algo que va más allá de cualquier traducción: conectar de forma directa con un público que llevaba años esperando este encuentro.

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