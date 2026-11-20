Conciertos de este fin de semana en Lima 2026: fechas, lugares, entradas para ver a The Strokes, Christina Aguilera y otros shows musicales Lima se prepara para un fin de semana de música del 20 al 22 de noviembre, con artistas internacionales como Christina Aguilera y The Strokes, en diversos escenarios de la ciudad.

Lima vivirá un fin de semana lleno de música y diversión, con la llegada de artistas internacionales como Christina Aguilera, The Strokes, Amanda Miguel y el recordado elenco de 'Soy Luna'. Desde el viernes 20 al domingo 22 de noviembre, miles de personas podrán disfrutar de una variada cartelera de conciertos y fiestas en distintos puntos de la capital. El rock, la balada, el huayno, la cumbia y la música electrónica serán algunos de los géneros musicales que animarán estos eventos. Conoce las opciones para divertirse y precios para todos los presupuestos.

Conciertos en Lima para este viernes 20 de noviembre

La banda de indie rock estadounidense The Strokes ya está en nuestro país para reencontrarse con sus seguidores en un concierto que promete ser explosivo e inolvidable. Este espectáculo, que contará con la presencia del cantante Julian Casablancas, los guitarristas Nick Valensi y Albert Hammond Jr., el bajista Nikolai Fraiture y el baterista Fabrizio Moretti, se llevará a cabo este viernes 20 de noviembre en el Estadio San Marcos, como parte de su gira 'Reality Awaits'. Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster.

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El elenco de 'Soy Luna' vuelve a los escenarios con 'Soy Luna Tour: El último show', una gira que marca el reencuentro de sus protagonistas con el público. El espectáculo, que contará con la presencia de Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto, está programado para este viernes 20 de noviembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde, ubicado en San Miguel.

Conciertos en Lima para este sábado 21 de noviembre

Christina Aguilera ya está en Lima para encabezar el Sound Music Fest 'Golden Years Edition', un festival que combinará pop, hip-hop, electrónica y pop rock sobre un mismo escenario. Es la primera vez que la estrella estadounidense ha incluido a Perú en su gira. El show está programado para este sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional, donde habrá una programación variada.

La agrupación Ádammo abrirá la jornada con el repertorio que marcó el auge del pop rock peruano a finales de la década del 2000. Más adelante aparecerá el rapero estadounidense Flo Rida con sus éxitos urbanos, mientras que el DJ Marshmello será el encargado de cerrar la velada con una selección de sus temas más populares dentro de la escena electrónica global. Las entradas continúan a la venta mediante Joinnus y mantienen descuentos promocionales de hasta 50% para clientes Interbank y 20% con otros medios de pago.

El Sound Music Fest, con Christina Aguilera, se realizará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Nacional.

Amanda Miguel se presentará por primera vez en Perú. La cantante y compositora argentino-mexicana se encontrará con sus seguidores peruanos este sábado 21 de noviembre en el Parque de la Exposición, como parte de su gira internacional 'Él me mintió World Tour 2026'. No faltarán himnos de la música latina como 'Él me mintió' y 'Así no te amará jamás', entre otros temas que la convirtieron en un ícono de la canción romántica. Las entradas se pueden conseguir en Teleticket.

El famoso festival de música electrónica 'Get Out 2026' se realiza este sábado 21 de noviembre en Lurín Live desde las 5.00 p. m. La octava edición de este evento contará con la presencia de Anfisa Letyago, Deborah De Luca, Raresh, Marco Faraone b2b Sidney Charles, Mason Collective y Archie Hamilton vs Luuk van Dijk, distribuidos en tres escenarios. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Conciertos en Lima para este domingo 22 de noviembre

La cantante peruana Dina Páucar conmemorará sus 36 años de trayectoria este domingo 22 de noviembre, en una jornada que promete reunir a miles de seguidores en el estadio municipal Arena Puente Piedra, acompañada de grandes exponentes de la música popular como Corazón Serrano, Yarita Lizeth, Sósimo Sacramento, Los Alegres de Bambamarca, Tradiciones del Perú, entre otros. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/40 (precio de preventa).

El lanzamiento de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 en Lima se realizará este domingo 22 de noviembre en el Estadio Nacional, donde los asistentes podrán disfrutar de la evolución de la festividad hasta la actualidad sin costo alguno. Además, se presentarán danzas autóctonas, de trajes de luces y mestizas.