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Policía desaloja a las Armys que acampaban afuera del estadio San Marcos a pocos días del concierto de BTS

A pocos días del concierto de BTS en Perú, la policía desocupó a los ARMYS que se encontraban acampando a las afueras del estadio San Marcos; pese a ello, se registró que se reanudó la fila de espera.

A pocos días del concierto de BTS, se han visibilizado colas alrededor del lugar del evento. Composición LR. YouTube
A pocos días del concierto de BTS, se han visibilizado colas alrededor del lugar del evento. Composición LR. YouTube
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BTS se presenta por primera vez en Perú con tres fechas consecutivas durante el 7, 9 y 10 de octubre. Las Armys ya han iniciado las filas de espera para su show; sin embargo, la Policía Nacional del Perú desalojó el 1 de octubre a quienes acampaban afuera de la puerta 1 de San Marcos, lugar del evento, con el fin de liberar la vía pública.

Exitosa Noticias, a través de una transmisión en vivo, logró captar a gente con carpas afuera del lugar de espera para el show este 2 de octubre. Asimismo, no se descarta que dentro de este grupo también haya revendedores de turno o individuos ligados a actividades similares. Por el momento, no hay un pronunciamiento de la comunidad de seguidores de BTS ante el hecho.

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Acampan a pocos días de los conciertos de BTS

A pocos días del espectáculo principal, la vereda aledaña a la puerta 1 del Estadio San Marcos ha sido rodeada por carpas. Tanto seguidores como revendedores de turno instalaron pequeños campamentos temporales con el objetivo de asegurar tener la mejor ubicación en el show.

Mientras se espera que se abran los accesos definitivos al recinto universitario, los organizadores del evento comunicaron que implementarán áreas de espera dentro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para evitar aglomeraciones fuera del recinto.

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La Municipalidad de Lima aún no da luz verde a los conciertos de BTS

Las presentaciones de BTS no se podrían llevar a cabo si la Municipalidad de Lima considera que el estadio de San Marcos presenta riesgos para la seguridad de las y los asistentes. La institución estatal dará su veredicto el 6 de octubre, un día antes del primer concierto de la banda surcoreana.

"Se brindará la autorización una vez que la Gerencia de Riesgo de Desastres pueda hacer las inspecciones y la última inspección se hace el día 6 de octubre, un día antes del primer concierto, porque son tres días", indicó Mirella Falla, gerenta de Fiscalización de la Municipalidad de Lima.

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