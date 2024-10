En medio de una larga serie de denuncias, el rapero Sean 'P. Diddy' Combs vuelve a estar envuelto en la polémica. Un video recientemente viralizado muestra al productor y empresario burlándose de un DJ inconsciente en una de sus famosas fiestas. Este resurgimiento de imágenes del año 2000 ocurre mientras el estadounidense enfrenta acusaciones por tráfico sexual y crimen organizado, generando un revuelo tanto en redes sociales como en medios de comunicación.

El clip, recuperado por TMZ y el Daily Mail, muestra a Diddy en una fiesta donde, con una actitud desafiante, se burla de un DJ británico que yace desmayado en un sofá. “Para todos los que están en Londres que no saben qué le pasa al hombre blanco cuando viene a una fiesta de P. Diddy... esto es lo que les pasa”, dice el rapero entre risas, causando indignación y sorpresa entre los internautas.

Exponen video de P. Diddy riéndose de su DJ desmayado en una de sus fiestas

El video, que ha circulado en redes sociales, fue grabado durante una de las fiestas privadas de P. Diddy a principios de los 2000. En las imágenes se puede observar al DJ James Ford, conocido por su trabajo con el dúo Simian Mobile Disco, inconsciente en un sofá mientras el magnate se dirige a la cámara con tono burlón. “No se supone que los DJs queden inconscientes, ¡pero cuando vienen a una de mis fiestas, esto es lo que les pasa!”, exclama Combs, lo que desató risas de los presentes.

Esta actitud ha generado controversia, no solo por la escena en sí, sino porque surge en un momento complicado para el artista. Diddy, quien fue arrestado en septiembre de 2024, enfrenta varias acusaciones legales que incluyen tráfico sexual y asociación ilícita para cometer crimen organizado. El revuelo por este video ha sido tal que una fuente cercana al rapero declaró para el medio TMZ, he intentó minimizar su impacto, argumentando que “esas palabras no tenían intención de ser despectivas” y que “la gente continúa sacando videos antiguos para desarrollar una narrativa negativa y fuera de contexto”.

Imágenes filtradas de las fiestas de P. Diddy

Las recientes fotografías filtradas muestran escenas de las famosas 'White Parties' que P. Diddy solía organizar, conocidas por su exclusividad y un riguroso código de vestimenta que exigía a los asistentes vestir de blanco.

En uno de los videos filtrados, se observa a mujeres balanceándose en columpios sobre piscinas, mientras que en otras imágenes se ve una enorme cama que, según algunos testigos, se utilizaba con fines más turbios durante las noches. Estos elementos, que en su momento pudieron parecer meras excentricidades, ahora se vinculan con las actividades ilícitas por las que Sean Combs está siendo investigado.

¿Qué pasó con P. Diddy?

La situación legal de Sean Combs se ha agravado tras su arresto, luego de que se le negara la fianza en dos ocasiones. Según las acusaciones, el productor utilizaba su “poder y prestigio” para obligar a mujeres a participar en actividades sexuales durante sus conocidas fiestas, llamadas 'Freak Offs'. La acusación también menciona que Diddy grababa estos encuentros y obligaba a las víctimas a interactuar con prostitutas masculinas.

Las acusaciones en contra de Diddy no son aisladas. En octubre de 2024, un abogado de Houston, que representa a 120 presuntas víctimas, aseguró que están en proceso de presentar demandas contra el empresario. Entre sus clientes, menciona a 60 hombres y 60 mujeres que afirman haber sufrido abuso durante las fiestas de Diddy.

Mientras el juicio avanza, el impacto sobre la imagen pública de P. Diddy sigue siendo devastador. Las redes sociales se han llenado de mensajes condenatorios, y el video del DJ inconsciente ha servido como evidencia para aquellos que critican su comportamiento en eventos pasados

¿Qué dijo la madre de P. Diddy sobre las acusaciones contra su hijo?

La madre del rapero, Janice Small Combs, ha salido en su defensa. En una declaración reciente a los medios, expresó su “devastación y profunda tristeza” por la situación que atraviesa su hijo. Small Combs insistió en que su hijo no es “el monstruo que lo han pintado” y atribuyó la ola de acusaciones a una campaña de difamación en su contra.

En sus declaraciones, Small Combs aseguró que, aunque Diddy “ha cometido errores en el pasado”, merece la oportunidad de contar su versión de los hechos. Al referirse a un video del 2016 en el que Diddy aparece agrediendo a su exnovia, Cassie Ventura, Janice Small reconoció que la situación es “desgarradora”, pero subrayó que la opinión pública ha sido manipulada. “A veces, la verdad y la mentira se entrelazan tan estrechamente que se vuelve aterrador admitir una parte de la historia”, concluyó, en defensa de su hijo.