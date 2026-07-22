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La final del Mundial 2026 sigue dando que hablar, no solo por el desarrollo disparejo del partido, sino por las celebraciones de la segunda estrella de la selección española. Una de las más polémicas fue la de Rosalía. La cantante no se imaginó todo el problema que iba a generar al compartir un video de Mia Khalifa, donde se puede ver a la influencer celebrando el triunfo de la Roja. "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", es el texto que acompaña al video, mientras de fondo suena 'La Perla', la canción más famosa de Lux.

Como era de esperar, las críticas no se hicieron esperar contra Rosalía por supuestamente llamar perlas a los jugadores de la Albiceleste, algo que podría relacionarse con su actitud durante la final. Ante la ola de críticas, la cantante de temas como 'Despechá', 'Beso' o 'Berghain' salió a pedir disculpas públicas.

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Rosalía en el ojo de la polémica con Argentina

Rosalía, quizá la artista española con mayor proyección internacional, ha generado la molestia de los argentinos, quienes han hecho una campaña para que quienes han comprado entradas para su próximo concierto en Buenos Aires, programado para el 1 y 2 de agosto, pidan la devolución del costo de los boletos.

"Qué rápido nos has soltado la mano. ‘Que tenemos el cielo más bonito, que somos un país hermoso’ y todo para que medio año después te sumes a la campaña masiva de odio contra nuestro país por un simple torneo de fútbol. Mirando todo esto en retrospectiva, deberíamos cuestionarnos quién es la verdadera Perla", "Rosalía compartió el vídeo, vayan pidiendo la devolución de sus entradas en el Movistar Arena. Hagan patria", "Yo que vos, Rosalía, no vengo a la Argentina", "Interesante que repostee algo en contra de Argentina y luego venga a hacer su concierto", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en TikTok.

Ante la ola de críticas, Rosalía se ha pronunciado. Más allá de aclarar por qué ha resubido el vídeo, si por el perfil de Mia Khalifa o porque suscribe el mensaje de la creadora de contenido, la cantante catalana aseguró que no se dio cuenta de lo que realmente publicaba en sus redes. "Le di a compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", ha explicado en su historia de Instagram.