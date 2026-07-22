HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Entretenimiento

Rosalía, cantante española, pide perdón tras llamar ‘perlas’ a los jugadores de Argentina por perder el Mundial 2026: “Mala mía”

La celebración de Rosalía tras la victoria de España en la final del Mundial 2026 ha desatado controversias. Ahora, muchos argentinos piden la devolución de entradas para su concierto en Buenos Aires, programado para agosto.

Rosalía se disculpa en redes sociales, aclarando que no entendió el contenido del video que compartió. Fotos: Instagram
Rosalía se disculpa en redes sociales, aclarando que no entendió el contenido del video que compartió. Fotos: Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

La final del Mundial 2026 sigue dando que hablar, no solo por el desarrollo disparejo del partido, sino por las celebraciones de la segunda estrella de la selección española. Una de las más polémicas fue la de Rosalía. La cantante no se imaginó todo el problema que iba a generar al compartir un video de Mia Khalifa, donde se puede ver a la influencer celebrando el triunfo de la Roja. "Cómo suena la vida ahora que las perlas han sido derrotadas", es el texto que acompaña al video, mientras de fondo suena 'La Perla', la canción más famosa de Lux.

Como era de esperar, las críticas no se hicieron esperar contra Rosalía por supuestamente llamar perlas a los jugadores de la Albiceleste, algo que podría relacionarse con su actitud durante la final. Ante la ola de críticas, la cantante de temas como 'Despechá', 'Beso' o 'Berghain' salió a pedir disculpas públicas.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Ezio Oliva se defiende de fuertes críticas por alentar por la selección de España en el Mundial 2026: “Uno apoya a quien quiere”

lr.pe

Rosalía en el ojo de la polémica con Argentina

Rosalía, quizá la artista española con mayor proyección internacional, ha generado la molestia de los argentinos, quienes han hecho una campaña para que quienes han comprado entradas para su próximo concierto en Buenos Aires, programado para el 1 y 2 de agosto, pidan la devolución del costo de los boletos.

"Qué rápido nos has soltado la mano. ‘Que tenemos el cielo más bonito, que somos un país hermoso’ y todo para que medio año después te sumes a la campaña masiva de odio contra nuestro país por un simple torneo de fútbol. Mirando todo esto en retrospectiva, deberíamos cuestionarnos quién es la verdadera Perla", "Rosalía compartió el vídeo, vayan pidiendo la devolución de sus entradas en el Movistar Arena. Hagan patria", "Yo que vos, Rosalía, no vengo a la Argentina", "Interesante que repostee algo en contra de Argentina y luego venga a hacer su concierto", fueron algunos de los comentarios que aparecieron en TikTok.

Ante la ola de críticas, Rosalía se ha pronunciado. Más allá de aclarar por qué ha resubido el vídeo, si por el perfil de Mia Khalifa o porque suscribe el mensaje de la creadora de contenido, la cantante catalana aseguró que no se dio cuenta de lo que realmente publicaba en sus redes. "Le di a compartir porque sonaba La perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", ha explicado en su historia de Instagram.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Rosalía triunfa en los Brit Awards 2026 y se lleva el premio a ‘Artista Internacional del Año’: le ganó a Bad Bunny, Taylow Swift y Lady Gaga

Rosalía triunfa en los Brit Awards 2026 y se lleva el premio a ‘Artista Internacional del Año’: le ganó a Bad Bunny, Taylow Swift y Lady Gaga

LEER MÁS
Youtuber iOA responde a quienes lo culpan por la ausencia de Rosalía en Perú y revela el alto costo de su show

Youtuber iOA responde a quienes lo culpan por la ausencia de Rosalía en Perú y revela el alto costo de su show

LEER MÁS
Rosalía sorprende al confesar que Santa Rosa de Lima influyó en la creación de ‘Lux’, su más reciente disco

Rosalía sorprende al confesar que Santa Rosa de Lima influyó en la creación de ‘Lux’, su más reciente disco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

LEER MÁS
Andrés Hurtado EXPONE que COBRABA $10.000 por show con "caracterización" en provincias: "En Lima no hago esos eventos"

Andrés Hurtado EXPONE que COBRABA $10.000 por show con "caracterización" en provincias: "En Lima no hago esos eventos"

LEER MÁS
Fede Vigevani vuelve a Lima en 2026: fecha, preventa y todo lo que debes saber de su show en Costa 21

Fede Vigevani vuelve a Lima en 2026: fecha, preventa y todo lo que debes saber de su show en Costa 21

LEER MÁS
Temporada de circo en Lima 2026: entradas, horarios y dónde están

Temporada de circo en Lima 2026: entradas, horarios y dónde están

LEER MÁS
Hijo de Marc Cucurella tiene autismo y campeón del mundo con España hace dura confesión: "A veces no sé cómo ayudarlo"

Hijo de Marc Cucurella tiene autismo y campeón del mundo con España hace dura confesión: "A veces no sé cómo ayudarlo"

LEER MÁS
Entradas para Agua Marina en San Marcos 2026: precios, preventa y venta por Ticketmaster

Entradas para Agua Marina en San Marcos 2026: precios, preventa y venta por Ticketmaster

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025