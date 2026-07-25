Norma Yarrow y Karina Beteta lideran lista a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Norma Yarrow como presidenta a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados por Renovación Popular. Le sigue Karina Beteta, diputada electa por Fuerza Popular, quien postula con el cargo de primera vicepresidenta.
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Se hizo pública la lista a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Norma Yarrow, parlamentaria electa por Renovación Popular y Karina Beteta por Fuerza Popular lideran la lista.
La lista se presentó ante la Oficialía Mayor y es el segundo grupo de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el período 2026-2027.
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La lista está integrada por la diputada Norma Yarrow Lumbreras, de Renovación Popular como presidenta; Karina Beteta Rubín, de Fuerza Popular como primera vicepresidenta; Diego Bazán Calderón, de Renovación Popular como segundo vicepresidente; y Gilmer Trujillo Zegarra, de Fuerza Popular como tercer vicepresidente.
Segunda lista a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Foto: Congreso
Tras la publicación de la lista de candidatos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Cecilia Chacón, diputada electa y vocera de Fuerza Popular, señaló que tenían consensos con todos los grupos políticos.
Sin embargo, tanto para el Senado como para la Cámara de Diputados, Fuerza Popular presentó ambas de sus listas solo con la agrupación política de Renovación Popular.
Elección de la Mesa Directiva
La elección de la Mesa Directiva de la Cámara Baja se llevará a cabo este domingo 26 de julio a partir de las 05:00 p.m., tras quedar definidas las dos listas que competirán en los comicios.
La Cámara de Diputados está compuesta por 130 escaños distribuidos entre seis agrupaciones políticas: Fuerza Popular encabeza con 41 integrantes, seguido por Juntos por el Perú con 32, el Partido del Buen Gobierno con 18, Renovación Popular con 15, el Partido Cívico Obras con 14 y Ahora Nación con 10 representantes.