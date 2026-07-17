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Una dolorosa noticia golpeó a la familia de Aylín Mujica. La actriz y conductora de televisión cubana perdió a su hijo mayor, Mauro Menéndez, mientras se encontraba en Colombia cumpliendo con sus compromisos laborales en las grabaciones de 'Top Chef VIP'.

La noticia se conoció este viernes 17 de julio y, hasta el momento, la también protagonista de recordadas telenovelas como 'La dueña', 'Aurora' y 'Niños ricos, pobres padres' no ha emitido ningún comunicado público sobre el fallecimiento de su hijo.

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¿De qué murió el hijo de la actriz Aylín Mujica?

La causa del fallecimiento de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica, aún no ha sido confirmada oficialmente. Sin embargo, la periodista Mandy Fridman, del medio Las Top News, compartió algunos detalles sobre los últimos momentos del joven.

Según la comunicadora, Mauro, quien era conocido en redes como Maahez, habría estado enfrentando un cuadro de neumonía tras viajar a Barbados, en las islas del Caribe, para asistir a un partido de béisbol.

Fridman señaló que la actriz recibió durante la noche una llamada que confirmó la trágica noticia y que, aunque todavía no existen mayores precisiones, las primeras versiones apuntan a que el joven habría sufrido un infarto.

"En horas de la noche de ayer, Mujica recibió un llamado con la noticia que ninguna madre quiere escuchar: su hijo había fallecido. Aunque no se sabe mayores detalles, todo indica que habría sufrido un infarto", explicó.

¿Quién era el hijo de Aylín Mujica?

Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez, construyó una carrera ligada a la música electrónica y logró destacar en la industria antes de su fallecimiento a los 30 años. El joven era el hijo mayor de Aylín Mujica y fruto de su relación con Osamu Menéndez.

En el año 2000 se trasladó a Ciudad de México para continuar su formación artística y posteriormente llegó a Miami, ciudad donde residen sus padres. Su trayectoria lo llevó a compartir espacios con importantes figuras del género urbano y la música electrónica.

Mauro incluso recibió una nominación al Latin Grammy junto a Sech por el álbum '1 of'. Aunque participó en proyectos relacionados con distintos estilos, encontró su mayor identidad en la música electrónica, donde se convirtió en un vínculo entre artistas como DJ Snake, J Balvin y Steve Aoki.