Marc Cucurella conmueve con dura confesión sobre su hijo con autismo: "A veces no sé cómo ayudarlo"

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La previa de la final del Mundial 2026 entre la selección española y Argentina también ha dejado espacio para una historia que trasciende el fútbol. Mientras España busca conquistar un nuevo título, Marc Cucurella compartió detalles de la realidad que vive junto a su familia desde que su hijo mayor, Mateo, fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), una situación que ha cambiado por completo su forma de entender la paternidad.

El lateral español explicó que su pequeño no asistió a los encuentros anteriores del torneo debido a las dificultades que le genera el ambiente de los estadios y las altas temperaturas registradas durante la competencia en Estados Unidos. Sin embargo, confirmó que sí estará presente en la final desde un palco, acompañado por el resto de la familia, en un entorno que le permita disfrutar de la experiencia sin sentirse sobrepasado.

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El duro testimonio de Marc Cucurella sobre su hijo con autismo

En una entrevista concedida a Cope, Marc Cucurella relató cómo vive Mateo cada vez que acompaña a su padre a un estadio. Según explicó, al niño le entusiasma asistir porque identifica ese momento con una rutina que disfruta especialmente.

"Le encanta ir al estadio porque sabe que es el momento de tener el iPad, ver películas y YouTube, algo que normalmente tiene prohibido. Cuando ve que estamos llegando se pone muy contento, pero el tema de la grada es complicado", comentó el futbolista.

Más allá de la organización familiar, el defensor reconoció que convivir con el autismo ha supuesto un aprendizaje constante. En una conversación con Pau Brunet recordó los momentos más difíciles tras conocer el diagnóstico de TEA de su hijo.

"Cuando veo que está mal, me hace sufrir", confesó. "Nadie te enseña a ser padre. Cuando tienes un hijo autista descubres que entiende el mundo de otra manera y debes aprender a comprenderlo. Es un proceso difícil", expresó, al recordar los primeros años de Mateo.

“Era pequeño, pero no estaba feliz y eso afecta mucho. No se adaptaba, se quedaba llorando todo el rato. Estaba dos o tres horas y no le gustaba, teníamos que irle a buscar. Eso también afecta: no ves bien a tu hijo y no sabes cómo ayudarlo”, agregó.

Su hijo es su máxima prioridad

Las necesidades del hijo de Marc Cucurella han influido directamente en decisiones importantes de la carrera del internacional con la selección española. En declaraciones a Radioestadio, el defensor aseguró que cada vez que recibe una propuesta deportiva, el bienestar de Mateo ocupa el primer lugar en la evaluación familiar.

Para el actual futbolista del Real Madrid, contar con esas condiciones resulta indispensable antes de pensar en el aspecto deportivo. "Siempre que un equipo se interesa por nosotros, lo primero que miramos es si hay colegios y si podemos encontrar las terapias que necesita", explicó.

El lateral considera que la tranquilidad familiar también repercute en su desempeño profesional. "Tener a tu familia feliz te ayuda a ti también a estar feliz. Una vez tienes eso, ya puedes centrarte en tu trabajo", sentenció.