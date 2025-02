Carlos Carlín recuerda su romance con Carla García y confiesa por qué terminaron: “No tenía tiempo”

El conductor de televisión y exintegrante de la recordada serie ‘Pataclaún’, Carlos Carlín, recordó el romance que tuvo con la comunicadora Carla García, hija del fallecido expresidente del Perú, Alan García. El también actor compartió estos detalles con nostalgia durante una entrevista con el diario Trome este miércoles 19 de febrero.

Entre Carlín y la expresentadora de Willax, el romance comenzó aproximadamente en abril de 2011, aunque no se conoce una fecha exacta. El programa ‘Magaly TV: la firme’ los ampayó en varias ocasiones ese año mientras realizaban actividades cotidianas, lo que dejó en evidencia que habían iniciado una relación sentimental. Sin embargo, terminaron meses después, pero ninguno de los dos había revelado la verdadera razón de su ruptura. Recientemente, el actor rompió su silencio y decidió hacerlo.

¿Por qué terminaron su relación Carlos Carlín y Carla García?

Carlos Carlín finalmente reveló el motivo detrás de su ruptura con Carla García. Al ser consultado sobre el fin de su relación, el actor confesó que la falta de tiempo fue el gran obstáculo. “Trabajaba sin parar: hacía radio, teatro y conducía La noche es mía. No tenía tiempo para nada”, declaró en una entrevista con Trome, dejando en claro que su apretada agenda terminó por desgastar la relación con la también presentadora.

Todo indica que la relación entre Carlos Carlín y Carla García terminó en buenos términos. El ex Pataclaún reveló que recientemente conversó con ella y no dudó en destacar sus cualidades. “Carlita, Carlita... Hablamos el otro día. Es inteligente, divertida, una experiencia... Muy divertida. Pero claro, yo no estaba preparado como ser humano”, confesó, dejando entrever que su manera de ser fue uno de los puntos que también influyeron su ruptura.