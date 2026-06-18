HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
EN VIVO

Crisis política: ¿Cómo ven a Keiko Fujimori y al Perú desde el extranjero? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Notas de Prensa

Emprendimientos rurales brillaron en la V Feria Macro Regional Wanka 2026 realizada en Huancayo

La Plaza Huamanmarca en Huancayo fue sede de la V Feria Macro Regional Wanka 2026, donde emprendedores rurales exhibieron productos agropecuarios y agroindustriales.

El evento, organizado por FONCODES, reunió a productores de diversas provincias, destacando miel, productos lácteos y artesanías. Fuente: difusión.
El evento, organizado por FONCODES, reunió a productores de diversas provincias, destacando miel, productos lácteos y artesanías. Fuente: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Plaza Huamanmarca de Huancayo, se convirtió en el principal escenario de promoción del desarrollo rural durante la realización de la V Feria Macro Regional Wanka 2026 de Emprendimientos Rurales Inclusivos, organizada por FONCODES, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el pasado 13 de junio.

El evento reunió a emprendedores rurales provenientes de diversas provincias de la región central del país, quienes exhibieron y comercializaron una amplia variedad de productos agropecuarios y agroindustriales desarrollados con el apoyo del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

PUEDES VER: Esta región peruana recibirá inversión superior a los S/7 millones para fomentar emprendimientos rurales, ¿qué distritos serán beneficiados? | Economía | La República

lr.pe

Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer productos como miel de abeja, derivados lácteos, helados artesanales, cuyes mejorados, paltas, granos andinos, hortalizas y artesanías, elaborados por asociaciones y pequeños emprendimientos que vienen fortaleciendo sus capacidades productivas y comerciales en las zonas rurales.

La feria también permitió visibilizar experiencias exitosas de familias que han logrado incrementar sus ingresos económicos gracias a la adopción de tecnologías productivas, la asistencia técnica y el impulso a los emprendimientos rurales inclusivos promovidos por FONCODES.

Durante la jornada, cientos de ciudadanos recorrieron los stands instalados en la Plaza Huamanmarca, generándose importantes oportunidades de negocio para los productores participantes y fortaleciendo el vínculo entre el campo y la ciudad.

Representantes de FONCODES destacaron que este tipo de espacios buscan impulsar la inclusión económica de las familias rurales, promoviendo la articulación comercial de sus productos y contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

PUEDES VER: Cusco: Realizan concurso de emprendimientos rurales inclusivos en Pichari

lr.pe

La V Feria Macro Regional Wanka 2026 evidenció el potencial emprendedor de las familias rurales y reafirmó la importancia de seguir fortaleciendo iniciativas que promuevan el desarrollo productivo sostenible en las comunidades de la región.

Con actividades culturales, exhibiciones productivas y una gran afluencia de público, la feria concluyó dejando importantes expectativas para futuras ediciones y consolidándose como uno de los eventos más representativos de promoción de emprendimientos rurales inclusivos en el centro del país.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
Ciudadanos protestan por visita de Keiko Fujimori en Huancayo: "Aquí la repudiamos"

Ciudadanos protestan por visita de Keiko Fujimori en Huancayo: "Aquí la repudiamos"

LEER MÁS
Estas 7 ciudades del Perú tienen menor tasa de desempleo, según INEI: Lima no figura en la lista

Estas 7 ciudades del Perú tienen menor tasa de desempleo, según INEI: Lima no figura en la lista

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Grupo Santa Elena impulsa campaña solidaria en favor de la Casa Ronald McDonald de Perú

Grupo Santa Elena impulsa campaña solidaria en favor de la Casa Ronald McDonald de Perú

LEER MÁS
Cusco: Realizan concurso de emprendimientos rurales inclusivos en Pichari

Cusco: Realizan concurso de emprendimientos rurales inclusivos en Pichari

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Notas de Prensa

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025