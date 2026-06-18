Emprendimientos rurales brillaron en la V Feria Macro Regional Wanka 2026 realizada en Huancayo

El evento, organizado por FONCODES, reunió a productores de diversas provincias, destacando miel, productos lácteos y artesanías. Fuente: difusión.

El evento, organizado por FONCODES, reunió a productores de diversas provincias, destacando miel, productos lácteos y artesanías. Fuente: difusión.

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La Plaza Huamanmarca de Huancayo, se convirtió en el principal escenario de promoción del desarrollo rural durante la realización de la V Feria Macro Regional Wanka 2026 de Emprendimientos Rurales Inclusivos, organizada por FONCODES, programa nacional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), el pasado 13 de junio.

El evento reunió a emprendedores rurales provenientes de diversas provincias de la región central del país, quienes exhibieron y comercializaron una amplia variedad de productos agropecuarios y agroindustriales desarrollados con el apoyo del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai.

Los visitantes tuvieron la oportunidad de conocer productos como miel de abeja, derivados lácteos, helados artesanales, cuyes mejorados, paltas, granos andinos, hortalizas y artesanías, elaborados por asociaciones y pequeños emprendimientos que vienen fortaleciendo sus capacidades productivas y comerciales en las zonas rurales.

La feria también permitió visibilizar experiencias exitosas de familias que han logrado incrementar sus ingresos económicos gracias a la adopción de tecnologías productivas, la asistencia técnica y el impulso a los emprendimientos rurales inclusivos promovidos por FONCODES.

Durante la jornada, cientos de ciudadanos recorrieron los stands instalados en la Plaza Huamanmarca, generándose importantes oportunidades de negocio para los productores participantes y fortaleciendo el vínculo entre el campo y la ciudad.

Representantes de FONCODES destacaron que este tipo de espacios buscan impulsar la inclusión económica de las familias rurales, promoviendo la articulación comercial de sus productos y contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida.

La V Feria Macro Regional Wanka 2026 evidenció el potencial emprendedor de las familias rurales y reafirmó la importancia de seguir fortaleciendo iniciativas que promuevan el desarrollo productivo sostenible en las comunidades de la región.

Con actividades culturales, exhibiciones productivas y una gran afluencia de público, la feria concluyó dejando importantes expectativas para futuras ediciones y consolidándose como uno de los eventos más representativos de promoción de emprendimientos rurales inclusivos en el centro del país.