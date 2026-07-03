¡Campeones de ‘Yo soy’! Imitadores de Raphael, Pedro Infante, Julio Iglesias y Nino Bravo ofrecerán tres conciertos en Lima
Los dobles de Raphael (Josué Rivaldo), Pedro Infante (Jesús Zavaleta), Julio Iglesias (Marco Hurtado) y Nino Bravo (Sebastián Hormazábal) serán parte del show 'Voces de Oro'.
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Debido a la gran respuesta del público, Apolo Entertainment presenta 'Voces de Oro', el espectáculo que reúne a cuatro de las mejores voces surgidas de 'Yo Soy': Raphael (Josué Rivaldo), Pedro Infante (Jesús Zavaleta), Julio Iglesias (Marco Hurtado) y Nino Bravo (Sebastián Hormazábal).
El show llegará al Teatro Canout, de Miraflores, el jueves 23 de julio del 2026; al Teatro Plaza Norte, de Independencia, el viernes 24 de julio; y tendrá una función especial por feriado el jueves 6 de agosto en el Centro de Convenciones Scencia, de La Molina.
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Exitosos imitadores de 'Yo Soy' se juntan en Lima
A través de las redes sociales, Apolo Entertainment anuncia nuevas fechas de 'Voces de Oro' para seguir ofreciendo una noche llena de música, emoción y nostalgia. Serán cuatro voces que revivirán los grandes éxitos de la música internacional. Las entradas ya están disponibles en Ticketmaster y Teleticket.
El espectáculo reunirá a grandes intérpretes como Josué Rivaldo, Raphael, campeón de 'Yo Soy grandes batallas' 2026; Marco Hurtado, Julio Iglesias, finalista y figura del programa; Sebastián Hormazábal, Nino Bravo, campeón de 'Yo Soy Chile'; y Jesús Zavaleta, Pedro Infante, campeón de 'Yo Soy Perú' 2025.
Con una banda en vivo y mariachis en escena, 'Voces de Oro' ofrecerá un recorrido por distintos estilos musicales, desde la balada romántica hasta la música mexicana, en una puesta en escena pensada para emocionar a todas las generaciones.
Los asistentes podrán disfrutar de una noche única junto a artistas que han conquistado al público con sus caracterizaciones y voces, en un espectáculo que combina homenaje, nostalgia y el talento de cuatro artistas que llegan para demostrar por qué están entre las voces más destacadas de 'Yo Soy'.