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Thalía impacta con radical transformación a sus 54 años: cantante mexicana muestra sus músculos

Thalía sorprendió a sus seguidores al mostrar su trabajada figura a pocos días de cumplir 55 años. La cantante mexicana presumió sus músculos y evidenció los resultados de su regreso al gimnasio.

Thalia es una de las cantantes mexicanas más populares en el continente. Foto: Azteca.
Thalia es una de las cantantes mexicanas más populares en el continente. Foto: Azteca.
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Thalía volvió a sorprender a sus seguidores al presumir una figura mucho más atlética a pocos días de cumplir 55 años. La cantante mexicana compartió fotografías en las que dejó al descubierto sus brazos, hombros y espalda, evidenciando una marcada musculatura que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

La intérprete de ‘Amor a la mexicana’ contó que está retomando sus entrenamientos en el gimnasio y acompañó las imágenes con un mensaje que refleja su entusiasmo por esta nueva etapa fitness. “Coqueteando de nuevo con el gym y me estoy dejando querer”, escribió en su publicación.

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Thalia lució su nueva imagen. Foto: Instagram.

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Thalía presume sus músculos y sorprende con su nueva figura

En las fotografías, Thalía aparece luciendo un bikini color cobre mientras posa al aire libre. Sin embargo, más allá de su atuendo, lo que generó comentarios entre sus seguidores fue la definición de sus brazos, hombros y espalda, resultado que la cantante ha conseguido mientras retoma sus sesiones de entrenamiento.

La publicación también incluye un breve video donde se puede apreciar con mayor detalle su físico. Sus seguidores reaccionaron con mensajes de admiración y felicitaciones por su disciplina, mientras que el entrenador Jorge Valverde, quien ha trabajado con la artista, también reaccionó a las imágenes y las compartió en sus historias de Instagram.

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A sus 54 años, la cantante mexicana volvió al gimnasio

La transformación de Thalía no sería producto de un entrenamiento reciente aislado. Durante 2026, la artista ya había mostrado algunas de las rutinas que realiza para trabajar diferentes grupos musculares, incluyendo ejercicios dirigidos a las piernas y los glúteos.

En otras publicaciones también ha mostrado ejercicios de fuerza para la espalda y los hombros, como jalones al pecho, remo con polea y press de hombros con mancuernas. De esta manera, sus recientes fotografías reflejan una etapa en la que el entrenamiento de fuerza ocupa nuevamente un lugar importante en su rutina.

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