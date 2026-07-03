El elenco de 'Soy Luna' regresa con 'Soy Luna Tour, El Último Show', que recorrerá Latinoamérica desde octubre de 2026, incluyendo una presentación en Lima el 20 de noviembre. | Foto: difusión.

El elenco de 'Soy Luna' regresa con 'Soy Luna Tour, El Último Show', que recorrerá Latinoamérica desde octubre de 2026, incluyendo una presentación en Lima el 20 de noviembre. | Foto: difusión.

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El elenco de 'Soy Luna' regresa a los escenarios con 'Soy Luna Tour: El último show', una gira que marcará el reencuentro de sus protagonistas con el público y recorrerá Latinoamérica desde octubre del 2026. El espectáculo también llegará al Perú. La presentación en Lima está programada para el 20 de noviembre en el Arena 1 Park de la Costa Verde, ubicado en San Miguel.

Karol Sevilla, Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Malena Ratner y Gastón Vietto encabezarán esta propuesta en vivo junto a un destacado cuerpo de bailarines. El show reunirá los temas más recordados de 'Soy Luna' y canciones de la nueva temporada, en una experiencia pensada para celebrar la música, la nostalgia y la emoción de disfrutar otra vez la historia.

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Entradas para Soy Luna en Lima 2026

Las entradas estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes del BBVA que realicen el pago con tarjetas del banco. Esta etapa se realizará el sábado 4 y domingo 5 de julio a través de Ticketmaster, su página web y puntos de venta físicos como Wong Ucello, Wong San Borja, Wong Plaza San Miguel, Wong Benavides, en Miraflores, y Metro Plaza Lima Norte, en Independencia.

En tanto, la preventa incluirá un 15% de descuento para clientes BBVA. La venta general iniciará el lunes 6 de julio por los mismos canales.

Entradas para Soy Luna 2026. Foto: difusión.

Este anuncio llega en el marco del lanzamiento de 'Soy Luna: Volver a rodar', la nueva temporada de la serie original de Disney+, que estará disponible el próximo 24 de julio en la plataforma de streaming y abrirá un nuevo capítulo de esta historia que promete volver a emocionar a seguidores y conquistar a nuevas generaciones.

Las tres primeras temporadas de la serie ya están disponibles en Disney+, donde los seguidores pueden revivir la historia y prepararse para la llegada de la nueva temporada.