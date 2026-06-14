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La noticia de que Gaspi murió a los 23 años conmocionó este domingo al mundo digital y del entretenimiento en Argentina y el mundo. El creador de contenido viajaba en uno de los helicópteros que protagonizaron una colisión aérea en la zona de Recreio dos Bandeirantes, en Río de Janeiro, un accidente que dejó seis víctimas fatales y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

El youtuber argentino había construido una comunidad de millones de seguidores gracias a sus entrevistas callejeras, su humor irreverente y un estilo que lo convirtió en una figura tan popular como polémica dentro del ecosistema de internet.

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¿Quién es Gaspi, youtuber argentino que falleció a los 23 años?

Nacido en Buenos Aires, Gaspar Prim Díaz alcanzó notoriedad cuando apenas era un adolescente. Con solo 17 años comenzó a publicar videos en los que recorría las calles, interactuaba con desconocidos y generaba situaciones inesperadas que rápidamente se viralizaron en plataformas como YouTube, Instagram y TikTok.

Su sello distintivo era el saludo “Buuuuuuuueeenas”, una frase que se volvió parte de su identidad digital y que millones de usuarios asociaron inmediatamente con sus contenidos. Equipado con un micrófono característico y un estilo desenfadado, el influencer argentino formulaba preguntas incómodas, provocadoras y cargadas de humor absurdo, una fórmula que le permitió diferenciarse dentro del competitivo universo de las redes sociales.

A pesar de mantener una cantidad reducida de publicaciones en comparación con otros creadores, logró reunir millones de suscriptores y posicionarse entre los referentes del entretenimiento digital en Argentina. Su contenido generó tanto admiración como cuestionamientos debido al tono de algunas de sus producciones, que en determinadas ocasiones fueron retiradas por las plataformas.

Su retorno en 2025: Gaspi volvió a lo grande y participó en 'La velada del año V'

Tras alcanzar la cima de su popularidad, Gaspi decidió reducir considerablemente su exposición pública. Durante ese período atravesó una etapa personal compleja que lo llevó a alejarse de las redes sociales y disminuir su producción de contenidos.

Su regreso ocurrió en 2025 mediante el video titulado 'La vuelta de Gaspi', una publicación que mostró una faceta más reflexiva y madura del creador. El material acumuló millones de reproducciones y marcó el comienzo de una nueva etapa profesional, caracterizada por una conexión más cercana con sus seguidores.

Ese mismo año participó en 'La Velada del Año V', el multitudinario evento organizado por Ibai Llanos en España. Su presencia llamó la atención por la transformación física y personal que había experimentado desde su retiro temporal, con lo que se convirtió en uno de los participantes más comentados por la comunidad digital.

Gaspi participó de 'La velada del año V' el 2025.

La reaparición del youtuber argentino fue recibida con entusiasmo por gran parte de su audiencia, que celebró su regreso luego de varios meses de escasa actividad pública.

'Gaspi visita tu hogar', el proyecto que dejó en el camino tras perder la vida

Pocas semanas antes del accidente, Gaspi había anunciado una nueva apuesta profesional. El 23 de mayo presentó oficialmente la primera temporada de 'Gaspi visita tu hogar', una serie producida para el canal de streaming Blender.

Promoción de Blender para el primer episodio de 'Gaspi visita tu hogar'.

El proyecto contemplaba cuatro episodios y representaba una de las iniciativas más ambiciosas de esta nueva etapa de su carrera. Al comunicar el lanzamiento, el creador expresó públicamente el entusiasmo que sentía por la producción y destacó el compromiso que había puesto en su desarrollo.

“Son 4 capítulos, mañana sale el primero. Mi nuevo proyecto del cual estoy enamorado. Espero que lo disfruten. Gracias por estar, como siempre”, escribió entonces al compartir la noticia con sus seguidores.