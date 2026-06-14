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Muere el influencer argentino Gaspi a los 23 años tras un accidente en helicóptero en Río de Janeiro

Conmoción en el mundo tras la muerte del youtuber Gaspi, quien alcanzó gran popularidad por su humor provocador e irreverente. Entre las víctimas también está el cantante norteamericano Oliver Tree.

YouTuber Gaspi fallece a los 23 años. Foto: Composición LR/Captura/'X'
YouTuber Gaspi fallece a los 23 años. Foto: Composición LR/Captura/'X'
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El fallecimiento del influencer argentino Gaspi a los 23 años ha conmocionado al mundo de las redes sociales. El youtuber perdió la vida la tarde de este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, tras sufrir un accidente de helicóptero.

Gaspar Prim Díaz, nombre real del creador de contenido, era muy conocido en Latinoamérica por su humor irreverente y provocador. Entre las víctimas también figura el cantante norteamericano Oliver Tree.

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