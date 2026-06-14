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Murió Oliver Tree: ¿Quién fue el cantante que enamoró al mundo con su éxito ‘Life Goes On’?

La escena musical en el mundo está de luto tras la muerte de Oliver Tree en una colisión de helicópteros en Brasil.

Oliver Tree tenía 32 años y había lanzado una nuevo álbum musical. Foto: Composición LR/Instagram.
Oliver Tree tenía 32 años y había lanzado una nuevo álbum musical. Foto: Composición LR/Instagram.
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La muerte del cantante norteamericano Oliver Tree ha generado conmoción a nivel mundial. El artista perdió la vida la tarde de este domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, tras la colisión de dos helicópteros. Conocido por su tema viral 'Life Goes On', se consolidó como una de las figuras más originales de su generación gracias a la combinación de actuación, comedia, contenido viral y música.

Oliver Tree tenía 32 años y estaba en la cima de la popularidad, impulsado por el alcance global de sus videos virales. Su personalidad histriónica y su peculiar estilo (corte tipo taza, lentes llamativos y vestimentas exóticas) lo convirtieron en una figura fácilmente reconocible para millones de seguidores. Entre las seis víctimas mortales reportadas por la policía local también figura el influencer argentino Gaspi.

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¿Quién fue Oliver Tree, cantante fallecido junto a Gaspi en Brasil?

Oliver Tree nació el 29 de junio de 1993 en Santa Cruz, California, y se introdujo en el mundo de la música desde muy pequeño. Durante su infancia y adolescencia aprendió a tocar piano, comenzó a componer sus primeras canciones y exploró distintos géneros musicales antes de encontrar el estilo que lo haría mundialmente famoso.

Su gran oportunidad llegó en 2017 al firmar con Atlantic Records tras llamar la atención de la disquera por el éxito viral 'When I’m Down', una propuesta que mezclaba pop, rock, hip hop y electrónica, además de un videoclip muy llamativo.

En 2020, Oliver Tree alcanzó la fama en todo el mundo y se dio a conocer en cada rincón del planeta por la canción 'Life Goes On', que fue tendencia durante varias semanas en redes sociales. Al año siguiente mantuvo su popularidad gracias a su tema 'Miss You', consolidando su presencia en la escena musical contemporánea.

Oliver Tree y el influencer argentino Gaspi fallecieron en la colisión de dos helicópteros en Brasil. Foto: Instagram.

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Oliver Tree lanzó nuevo disco semanas antes de su muerte

Semanas antes de su fallecimiento, Oliver Tree había lanzado su más reciente producción musical: 'Love You Madly, Hate You Badly'. Además, anunció una gira mundial para presentar su álbum por Europa, Asia y América.

Su trabajo iba más allá de la música. También se desempeñaba como director, productor audiovisual, humorista y actor. Además, contaba con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify.

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