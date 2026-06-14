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El domingo 14 de junio se registró una tragedia que conmocionó a Brasil y Latinoamérica. La colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro dejó un saldo de seis personas fallecidas. Entre las víctimas estaban el famoso influencer argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree.

Tras la muerte del creador de contenido, de 23 años, reconocido por su estilo espontáneo y atrevido en las entrevistas callejeras, se viralizó el último mensaje que compartió en redes sociales. “Viví cosas increíbles”, escribió Gaspar Prim Díaz, nombre real de Gaspi. La publicación generó una profunda tristeza entre los millones de seguidores que acumula en distintos países del continente.

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“Viví cosas increíbles”: el último mensaje de Gaspi antes de morir

Tras la trágica noticia de la muerte de Gaspi, que conmociona a toda Latinoamérica, miles de fans acudieron a las redes sociales del influencer para despedirse. Al encontrar su última publicación personal, realizada el 31 de diciembre del año pasado, muchos quedaron conmovidos por el mensaje en el que repasaba los momentos más importantes que vivió durante 2025.

“Mi dump 2025. Viví cosas increíbles y conocí gente muy linda. Feliz año a todos, los quiero mucho. Pd: la última es increíble, jajaja”, escribió en aquella publicación, junto con fotografías con influencers españoles como Rubius e Ibai, además de imágenes de alfombras rojas, fiestas y momentos aleatorios de su vida cotidiana.

No obstante, el 22 de mayo de este año compartió una publicación en colaboración con 'EstoEsBlender', aunque no desde su cuenta de manera individual. “Los extrañé, gente… Este domingo vuelvo a lo que me hace feliz y me da mucha alegría compartirles este nuevo capítulo de mi vida. Cuento con su apoyo”, expresó en el mensaje.

Gaspi murió a los 23 años: así fue su accidente

Gaspi perdió la vida el domingo 14 de junio tras la colisión de dos helicópteros en pleno vuelo en Brasil, informó la Policía local de Río de Janeiro. El influencer argentino estaba en una de las aeronaves involucradas en el accidente, que terminó cayendo sobre una concesionaria de vehículos eléctricos y provocó un gran incendio.

Las causas del choque aún son materia de investigación por parte de las autoridades locales. La noticia ha generado una gran tristeza entre los millones de seguidores del argentino, quien alcanzó gran popularidad en redes sociales gracias a su estilo irreverente y polémico.