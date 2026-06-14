Filtran video en redes del choque de helicópteros donde murió Gaspi y Oliver Tree. Foto: Composición LR/Captura/'X'

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Gaspi, reconocido creador de contenido argentino, murió tras un grave accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, generó un fuerte impacto en la comunidad digital y en el mundo del entretenimiento.

Según información difundida por fuentes de la investigación, el siniestro también habría dejado como víctimas al cantante estadounidense Oliver Tree y a los productores Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves. En total, el accidente aéreo habría provocado la muerte de seis personas, mientras las autoridades continúan analizando las causas del choque.

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Preciso instante del choque de helicópteros donde murió Gaspi

El accidente ocurrió en la mañana del domingo 14 de junio en el barrio Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con reportes locales, dos helicópteros impactaron en el aire y luego cayeron dentro de un estacionamiento privado.

Tras la colisión, ambas aeronaves se incendiaron, lo que provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó cerca de 20 vehículos eléctricos que se encontraban en el lugar. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el momento exacto del impacto, lo que ha incrementado la atención mediática sobre el caso.

De acuerdo con declaraciones del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, los pilotos involucrados eran instructores con "mucha experiencia". Además, se confirmó que la zona cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo analizadas por los peritos aeronáuticos.

Las autoridades confirmaron algunos datos del caso: dos helicópteros involucrados en la colisión, seis personas fallecidas, un incendio posterior al impacto, daños a aproximadamente 20 vehículos eléctricos y una investigación a cargo del Cenipa, de la Fuerza Aérea Brasileña.

¿Quién fue Gaspi, youtuber argentino de 23 años?

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim, nació en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002 y se consolidó como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de creadores de contenido en Argentina.

Su crecimiento en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram estuvo marcado por un estilo espontáneo, irreverente y basado en la improvisación, lo que le permitió captar rápidamente la atención del público joven.

A lo largo de su carrera digital, Gaspi destacó por videos virales en los que combinaba humor, entrevistas callejeras y situaciones inesperadas. Su contenido superó el millón de suscriptores en YouTube y logró una fuerte difusión en redes sociales.