HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Entretenimiento

Video capta el preciso momento del choque entre dos helicópteros en el que murieron Gaspi y Oliver Tree en Río de Janeiro

Un video difundido en redes muestra el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro, donde murió el youtuber argentino Gaspi. También se reporta a Oliver Tree y a otros dos productores entre las víctimas.

Filtran video en redes del choque de helicópteros donde murió Gaspi y Oliver Tree. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Filtran video en redes del choque de helicópteros donde murió Gaspi y Oliver Tree. Foto: Composición LR/Captura/'X'
Escuchar
Resumen
Compartir

Gaspi, reconocido creador de contenido argentino, murió tras un grave accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, donde dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo. El hecho, registrado en video y difundido en redes sociales, generó un fuerte impacto en la comunidad digital y en el mundo del entretenimiento.

Según información difundida por fuentes de la investigación, el siniestro también habría dejado como víctimas al cantante estadounidense Oliver Tree y a los productores Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves. En total, el accidente aéreo habría provocado la muerte de seis personas, mientras las autoridades continúan analizando las causas del choque.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Gaspi muere a los 23 años: ¿quién fue el popular youtuber argentino que falleció tras choque de helicópteros en Río de Janeiro?

lr.pe

Preciso instante del choque de helicópteros donde murió Gaspi

El accidente ocurrió en la mañana del domingo 14 de junio en el barrio Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro. De acuerdo con reportes locales, dos helicópteros impactaron en el aire y luego cayeron dentro de un estacionamiento privado.

Tras la colisión, ambas aeronaves se incendiaron, lo que provocó un incendio de gran magnitud que alcanzó cerca de 20 vehículos eléctricos que se encontraban en el lugar. Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el momento exacto del impacto, lo que ha incrementado la atención mediática sobre el caso.

De acuerdo con declaraciones del alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, los pilotos involucrados eran instructores con "mucha experiencia". Además, se confirmó que la zona cuenta con múltiples cámaras de seguridad, cuyas grabaciones ya están siendo analizadas por los peritos aeronáuticos.

Las autoridades confirmaron algunos datos del caso: dos helicópteros involucrados en la colisión, seis personas fallecidas, un incendio posterior al impacto, daños a aproximadamente 20 vehículos eléctricos y una investigación a cargo del Cenipa, de la Fuerza Aérea Brasileña.

PUEDES VER: Murió Oliver Tree: ¿Quién fue el cantante que enamoró al mundo con su éxito ‘Life Goes On’?

lr.pe

¿Quién fue Gaspi, youtuber argentino de 23 años?

Gaspi, cuyo nombre real era Gaspar Prim, nació en Buenos Aires el 28 de diciembre de 2002 y se consolidó como una de las figuras más destacadas de la nueva generación de creadores de contenido en Argentina.

Su crecimiento en plataformas como YouTube, Twitch e Instagram estuvo marcado por un estilo espontáneo, irreverente y basado en la improvisación, lo que le permitió captar rápidamente la atención del público joven.

A lo largo de su carrera digital, Gaspi destacó por videos virales en los que combinaba humor, entrevistas callejeras y situaciones inesperadas. Su contenido superó el millón de suscriptores en YouTube y logró una fuerte difusión en redes sociales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Muere el influencer Gaspi junto al cantante Oliver Tree tras un accidente en helicóptero en Rio de Janeiro

Muere el influencer Gaspi junto al cantante Oliver Tree tras un accidente en helicóptero en Rio de Janeiro

LEER MÁS
Gaspi muere a los 23 años: ¿quién fue el popular youtuber argentino que falleció tras choque de helicópteros en Río de Janeiro?

Gaspi muere a los 23 años: ¿quién fue el popular youtuber argentino que falleció tras choque de helicópteros en Río de Janeiro?

LEER MÁS
Magaly Medina señala que los streamers que apoyaron a César Acuña en campaña electoral terminaron hundiéndolo: “No valen nada”

Magaly Medina señala que los streamers que apoyaron a César Acuña en campaña electoral terminaron hundiéndolo: “No valen nada”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere el influencer Gaspi junto al cantante Oliver Tree tras un accidente en helicóptero en Rio de Janeiro

Muere el influencer Gaspi junto al cantante Oliver Tree tras un accidente en helicóptero en Rio de Janeiro

LEER MÁS
Murió Oliver Tree: ¿Quién fue el cantante que enamoró al mundo con su éxito ‘Life Goes On’?

Murió Oliver Tree: ¿Quién fue el cantante que enamoró al mundo con su éxito ‘Life Goes On’?

LEER MÁS
Gaspi muere a los 23 años: ¿quién fue el popular youtuber argentino que falleció tras choque de helicópteros en Río de Janeiro?

Gaspi muere a los 23 años: ¿quién fue el popular youtuber argentino que falleció tras choque de helicópteros en Río de Janeiro?

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025