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Top 5 del Miss Grand International All Star 2026: conoce a las candidatas finalistas que competirán por la corona

Solo cinco candidatas siguen en carrera por la corona del Miss Grand International All Star 2026. Conoce a las finalistas que disputarán el título en la gran final.

Top 5 del Miss Grand International All Star 2026. Foto: Instagram/JuanmaCastillo
Top 5 del Miss Grand International All Star 2026. Foto: Instagram/JuanmaCastillo
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El Miss Grand International All Star 2026 ya tiene a sus 5 grandes finalistas. Tras una intensa competencia que reunió a 56 candidatas de distintos países, el certamen celebrado en Tailandia entró en su etapa decisiva y redujo el grupo de aspirantes a la corona a solo cinco participantes que continúan en carrera por convertirse en la primera ganadora de esta edición inaugural.

Luego de superar diversas pruebas y presentaciones a lo largo del concurso, las concursantes clasificadas lograron destacar durante la gala final realizada el 30 de mayo. Ahora, las candidatas deberán enfrentar la ronda de preguntas, considerada una de las fases más exigentes del certamen, donde buscarán convencer al jurado de que poseen las cualidades necesarias para obtener la corona.

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¿Quiénes integran el Top 5 del Miss Grand International All Star 2026?

Después de las competencias en traje de gala y traje de baño, el jurado seleccionó a las cinco concursantes que continúan en la lucha por el título. Cada una de ellas logró sobresalir entre las 18 finalistas que llegaron a la última etapa de la competencia, demostrando seguridad, preparación y desenvolvimiento sobre la pasarela.

  1. Huong Giang Nguyen - Miss Vietnam
  2. Mariana Bečková - Miss Czech Republic
  3. Faith Maria Portenha - Miss Ghana
  4. Vanessa Pulgarín - Miss Colombia
  5. Gazini Ganados - Miss Philippines

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Con este resultado, las aspirantes quedaron a un paso de la gloria y de convertirse en la primera reina en la historia del Miss Grand International All Star. La siguiente etapa será determinante, ya que la ronda de preguntas permitirá evaluar su capacidad de comunicación, criterio y desempeño ante la presión.

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