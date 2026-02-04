HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Contrataciones bajo la lupa, guerra Luna - Porky y Mirtha Vásquez en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Entretenimiento

¡Los reyes de la bachata en Lima! Romeo Santos y Prince Royce llegan a Perú juntos por primera vez: fecha, lugar y entradas para el show

Romeo Santos, el 'Rey de la bachata', y Prince Royce, el 'Príncipe de la bachata', llegan a Perú con su gira mundial ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026’. Conoce cuándo inicia la preventa de entradas.


Romeo Santos y Prince Royce prometen un espectáculo inolvidable el 11 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional. Foto: composición Jazmin Ceras-La República
Romeo Santos y Prince Royce prometen un espectáculo inolvidable el 11 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional. Foto: composición Jazmin Ceras-La República | Foto: composición Jazmin Ceras-La República

Romeo Santos y Prince Royce han dado de qué hablar en los últimos días al mostrarse juntos en entrevistas y en los escenarios. Han negado que se lleven mal. Incluso, han emocionado a sus fans de diversas partes del mundo al confirmar que realizarán una gira mundial ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026’, la mima que los llevará por USA, Europa y Latinoamérica.

El último martes 3 de febrero, Romeo Santos y Prince Royce compartieron un enigmático video en sus redes sociales, donde confirmaron su regreso a Sudamérica. En plena conversación, los máximos exponentes de la bachata a nivel mundial confirmaron su llegada a nuestro país. “Perú”, se le escucha decir al intérprete de ‘Hilito’.

Entradas para Hombres G en Lima: cómo y cuándo comprar para el show en el Estadio Nacional

Romeo Santos y Prince Royce confirman concierto en Lima

Romeo Santos, el ‘Rey de la bachata’, y Prince Royce, el ‘Príncipe de la bachata’, confirmaron que Perú será parte de la gira ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026’. El concierto está programado para el 11 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional. Las expectativas por este evento es grande, por lo que se cree que será sold out en tiempo récord.

Tropimusic, la empresa productora encargada de esta presentación en el Estadio Nacional, anunció que el show será único, ya que la infraestructura audiovisual diseñada para esta gira no permite repetir una velada de tal magnitud en otra ciudad del país. El despliegue de luces, sonido y tecnología marcará un hito en la escena local y elevará el estándar de los conciertos en vivo.

Romeo Santos y Prince Royce llegan a Lima este 2026.

Romeo Santos y Prince Royce llegan a Lima este 2026.

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, artistas, precios y entradas

Entradas para el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Lima

Romeo Santos, quien llegó a Perú hace dos años junto a Aventura, y Prince Royce prometen un espectáculo inolvidable el 11 de septiembre de 2026 en el Estadio Nacional, donde repasarán sus más grandes éxitos, además de presentar los nuevos temas de ‘BLTN’ (Better Late Than Never), álbum de ambas estrellas que debutó en los primeros lugares de ventas. La preventa de entradas estará disponible los días martes 10 y miércoles 11 de febrero, a través de Teleticket desde las 10:00 a. m., con cualquier medio de pago.

La gira ‘Mejor Tarde Que Nunca Tour 2026’ iniciará el 1 de abril en Estados Unidos, continuará por Europa y posteriormente recorrerá Latinoamérica, siendo nuestro país uno de los privilegiados en disfrutar de un espectáculo cargado de romanticismo, emoción y la mejor bachata del mundo.

