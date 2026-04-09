Magneto regresa a Lima para su concierto el 28 de junio en Lima. Foto: composición LR/Instagram

Magneto regresa a Lima para su concierto el 28 de junio en Lima. Foto: composición LR/Instagram

Magneto regresa al Perú en 2026 para reencontrarse con sus fans en un concierto que promete una noche cargada de nostalgia, música y energía. La esperada presentación reunirá sus grandes éxitos y coreografías que marcaron a toda una generación, consolidando su vigencia en la escena pop latina.

El show contará con producción de primer nivel y un repertorio que incluye clásicos como 'Vuela vuela', '40 grados' y 'La puerta del colegio', los cuales serán interpretados en vivo para el deleite del público. Las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster Perú.

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¿Cuándo es el concierto de Magneto en Lima 2026?

El concierto de Magneto en Perú 2026 se realizará el próximo 28 de junio de 2026 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, uno de los recintos más emblemáticos de Lima para eventos musicales.

Este espacio, ubicado en el corazón de la ciudad, será el punto de encuentro para miles de seguidores que crecieron con la música del grupo y para nuevas generaciones que continúan disfrutando de sus éxitos. La agrupación mexicana vuelve al país tras su presentación en 2025, reafirmando su conexión con el público peruano.

¿Cuándo salen a la venta las entradas y cómo adquirirlas para ver a Magneto en Perú?

Las entradas para el concierto de la boyband en Lima 2026 estarán disponibles a través de la plataforma oficial Ticketmaster Perú, con distintas etapas de venta para los fans.