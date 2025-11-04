José Bracamonte lanza ‘Las notas del vino’, una experiencia sensorial que une el arte y la enología

El reconocido artista peruano y sommelier José Bracamonte presenta su más reciente y esperado álbum, ‘Las notas del vino’, un proyecto musical innovador que trasciende los límites tradicionales del maridaje para convertirse en una experiencia sonora envolvente. Con una destacada trayectoria de casi 25 años en el mundo de la enología y proveniente de un linaje familiar de artistas, Bracamonte fusiona de manera magistral sus dos grandes pasiones.

‘Las notas del vino’, su sexto disco que está disponible en las principales plataformas digitales, incluyendo Spotify y Apple Music, es una colección de 13 canciones concebidas entre viajes, viñedos y memorias, donde cada tema nace del maridaje entre emociones y copas compartidas. El álbum, grabado entre Estados Unidos, España y Perú, invita al oyente a un viaje sensorial, demostrando que tanto el vino como la música "no se explican, se sienten".

José Bracamonte ha sido elegido varias veces para interpretar canciones importantes en telenovelas peruanas como ‘De vueta al barrio’, ‘Ana Cristina’, ‘Corazón de fuego’, ‘Pulsera Rojas’ y ‘Locura de amor’.

Un pilar fundamental del álbum es la emotiva canción ‘Despierto en ti’, una de las piezas más introspectivas del artista, que ya ha capturado la atención de la audiencia. Esta canción cuenta con un video de lujo grabado al estilo de los años 20, honrando la época de la prohibición de alcohol.

¿Quién es José Bracamonte?



José Bracamonte, embajador de la Marca Perú por varios años y reconocido como uno de los sumilleres más importantes de Sudamérica, demuestra su versatilidad y creatividad con esta propuesta que busca acercar el mundo del vino a través del lenguaje universal de la música.

El lanzamiento oficial del álbum se realizó en Dossis, restaurante en San Isidro, donde los asistentes disfrutaron de una cata de vinos Indomables, dirigida por el propio Bracamonte, maridando la gastronomía con las melodías del disco. Con este lanzamiento, José se consolida no solo como un experto sommelier, sino también como un talentoso cantautor y productor que redefine la experiencia del vino.

