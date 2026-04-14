Más de dos décadas después de su estreno, 'Rebelde' sigue viva en la memoria de toda una generación que creció con sus personajes y canciones. De esa historia nació RBD, la banda que trascendió la pantalla para convertirse en un fenómeno musical global. Aunque el esperado reencuentro completo aún es una deuda pendiente para los fans peruanos, uno de sus integrantes más recordados, Christian Chávez, regresa al país para reencontrarse con ese público que nunca dejó de esperarlo. El artista mexicano ofrecerá un concierto especial el próximo 28 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín, en una cita que promete desbloquear recuerdos nostálgicos.

Recordado por su personaje de Giovanni Méndez, el cantante de 42 años sigue construyendo una carrera de solista desde que lanzó su primer álbum 'Almas transparentes', por lo que se siente muy agradecido con sus seguidores por el apoyo a pesar del peso de la fama, como manifestó en entrevista con La República. Además, mantiene firme su activismo en favor de la comunidad LGBT+, alzando la voz sobre la importancia del respeto y los derechos, incluso en contextos como el peruano, en el que elegirá a su nuevo presidente, donde considera que aún hay desafíos por superar.

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Christian Chávez. Foto: difusión

–¿Qué sientes al reencontrarte con tus fans peruanos, que te han esperado tanto tiempo?

La verdad es que siento mucha alegría. Perú es un lugar especial en el corazón de RBD. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de venir en la última gira, así que quedó como un lugar pendiente, ese lugar pendiente en el corazón. Poder regresar ahora con un concierto bastante extenso, de 21 canciones y con un concepto muy teatral, es muy significativo para mí.

–Los fans aún sueñan con ver a todos los integrantes juntos. ¿Existe alguna posibilidad de un reencuentro en el futuro?

No digo que no. Siempre voy a ser rebelde y parte de RBD, y agradezco a la vida y a Dios que me haya dado la oportunidad de ser parte de algo así. Pero me doy cuenta que a veces hay etapas y que no podemos aferrarnos a las cosas. Aun así, todo puede pasar y ojalá en el futuro algunos integrantes puedan venir a Perú, algo que no se ha dado en muchos años.

–RBD marcó a toda una generación. ¿Qué recuerdo atesoras más de esa etapa?

Hay muchos recuerdos especiales, pero lo más significativo es haber sido parte de la infancia y adolescencia de tantas personas. Eso es muy especial porque te mantiene en el corazón de las personas por toda la vida. Hace poco leía que cuando uno envejece y de pronto va perdiendo la memoria, lo último que se olvida es la adolescencia. Entonces esa parte de la adolescencia y la niñez, el ser parte de nuestras canciones, la novela ('Rebelde') y personajes es realmente una bendición.

–A pesar de las dificultades, ¿alguna vez pensaste en dejar la carrera artística?

Se lo pedí tanto a la vida como porque hubiera sido un poco malagradecido de mi parte. Así lo sentía como de quejarme. Obviamente nada en la vida es gratis, todo tiene un precio y a veces, el precio de la fama y de estar en un escenario, también es no tener tanta privacidad… porque yo siento eso cuando yo voy a los lugares, cuando voy a un bar o aun restaurante o salgo a la calle, la gente se me acerca y para mí es un deber atender a la gente, porque es parte de la carrera.

–Siempre has sido un referente en la defensa de los derechos de la comunidad LGBT+. En el contexto político actual, ¿qué mensaje le darías al Perú?

Deseo de todo corazón a mis hermanos que puedan tener un presidente o presidenta que respete los derechos humanos, las individualidades, el poder ser tú mismo, el poder tener derecho a amar a alguien, sin importar en tu preferencia sexual. Lamentablemente vemos que todavía hay algunas derechas extremas que tratan de quitarnos, no solamente los derechos a las personas LGBT, sino también hasta las mujeres. Creo que es importante decirles a mis hermanos peruanos que la lucha sigue y seguirá, y espero que pronto tengan un gobierno que los ame y los respete.

–Frente a discursos políticos con tintes homofóbicos, ¿cómo interpretas esta situación?

Creo que la política se ha vuelto muy polarizada últimamente. Hay extremos en ambos lados, y eso ha generado reacciones opuestas. Falta educación sobre la libertad de ser uno mismo. La verdad es que nosotros tenemos la oportunidad y la dicha en México de tener un gobierno de izquierda que respeta obviamente la parte de los derechos LGBT, pero pues vemos lugares como Chile, que de pronto acaba de ganar un presidente de extrema derecha, vemos de pronto al gobierno de Milei en Argentina. Pero creo que al final en la historia del mundo siempre hemos visto cómo cambian las cosas, ¿no? O sea, no todo se queda siempre igual, siempre las cosas evolucionan, los que estamos bien de pronto vamos a estar de la fregada y los que están mal de pronto van a estar bien, o sea, es como un poco cíclico.