La industria musical está en shock tras el arresto de Sean 'P. Diddy' Combs, también conocido como Puff Daddy, quien ahora enfrenta graves acusaciones de tráfico sexual y abuso. Desde su detención el 16 de septiembre, el rapero ha sido el centro de atención, desatando una crisis que podría tener repercusiones en un medio ya expuesto a la crítica pública.

Junto a las denuncias formales, han surgido impactantes imágenes de las polémicas fiestas que P. Diddy organizó durante más de dos décadas, lo que pone en duda no solo su reputación, sino también la de numerosas celebridades que frecuentaban estos eventos. Recientemente, una instantánea junto a Jennifer López, Sean Combs y Jay Z ha desatado la polémica sobre estas supuestas celebraciones.

Exponen presunta foto de Jennifer López, Jay Z y P. Diddy en una fiesta del rapero

Entre las imágenes que se han filtrado, destacan escenas de las famosas White Parties (Fiestas de Blanco) que P. Diddy organizaba, eventos que eran conocidos por su exclusividad y su estricto código de vestimenta, donde todos los invitados debían vestir de blanco.

Una de las que ha generado más polémica es una fotografía en la que aparecería Jennifer López, con el torso descubierto, P. Diddy y Jay Z, junto a una mujer y un hombre que no fueron identificados. Pese a esto, todavía no se confirma la veracidad esta íntima instantánea, por lo que no se descarta que se trate de un fotomontaje.

No obstante, debemos recordar que sí hay pruebas que confirman que JLo y el reconocido rapero Jay Z fueron parte de las polémicas celebraciones de P. Diddy en diversas ocasiones.

A medida que avanza la investigación, se han revelado detalles alarmantes sobre las llamadas reuniones ‘Freak Offs’ que Diddy habría organizado. Estas fiestas, que supuestamente atrajeron a múltiples estrellas de Hollywood, se habrían llevado a cabo a finales de los años 90 y principios de los 2000. Aunque en ese momento no se conocía lo que realmente ocurría en el interior de la residencia del compositor, recientes filtraciones han comenzado a sacar a la luz fotos y videos que han generado un intenso interés en las redes sociales.