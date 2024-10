Baby Karen, cuyo nombre real es Karen Esther Huaman Candelo, es una cantante panameña. Es reconocida como una de las principales exponentes del Romantic Style, un estilo musical romántico. A lo largo de sus 26 años de trayectoria, la compositora ha lanzado destacadas canciones como ‘Decirte que te amo’, ‘Es tarde ya’ ‘El Óscar’ y ‘Te fuiste’.

Los inicios de Baby Karen



La artista Baby Karen, nacida en La Chorrera, inició su carrera musical a los 17 años, participando en audiciones en emisoras de radio como La Mega, donde tuvo la oportunidad de interpretar algunas de sus canciones y ganar popularidad. Durante su trayectoria, la panameña ha trabajado con el sello discográfico Asterisco Record y ha lanzado varios álbumes, incluyendo ‘La Diva del Romantic Style’ y ‘Metamorfosis’.



Uno de sus temas más importantes es ‘Te fuiste’, dedicado a quienes han perdido a un ser querido, Con esta canción, Baby Karen muestra su capacidad para abordar temas sensibles y conectar con su audiencia. Además de su carrera musical, ha demostrado interés en la gastronomía y ha expresado su deseo de abrir su propio restaurante en el futuro.

Con una carrera que abarca más de dos décadas, Baby Karen continúa siendo una figura relevante en la música panameña y latinoamericana, llevando su estilo romántico a diferentes países y conectando con diversas culturas a través de sus canciones.

Baby Karen ha lanzado destacadas canciones como ‘Decirte que te amo’, ‘Es tarde ya’ ‘El Óscar’ y ‘Te fuiste’. Foto: Instagram/Baby Karen

Baby Karen y su experiencia más terrible



Baby Karen tuvo una carrera prometedora, pero reconoce que la fama la cegó y que no supo tratar bien a las personas. Al no saber administrar sus recursos, se quedó sin nada y regresó a su país con las manos vacías. “Lo perdí todo. Caí en un hueco profundo”, dijo para el pódcast ‘Flow La Música’.



Al ser consultada sobre por qué se alejó de los escenarios, la panameña asegura que su entonces pareja tenía celos profesionales. Y para no perder su hogar, rechazaba las ofertas laborales y prefería que lo contraten a él. “Sentía la dependencia de una familia, no quería tener problemas en mi casa”.

Baby Karen recuerda que, como no tenía dinero, tuvo que trabajar durante los nueve meses de embarazo de su segunda hija. Además, no contó con el apoyo de su entonces pareja, quien la había vuelto a abandonar, estando ella en la dulce espera.



“Cuando toqué fondo, estaba embarazada de Karla y Michelle tenía 3 años. Una noche me dijo: ‘Baby, contigo es un infierno, te crees no sé quién’. Agarró su bolsa negra, metió su ropa, se fue y me dejó. Yo vivía en un cuartito muy chiquito, después de tenerlo todo. Ese día había un vaso de Coca Cola y lo llené con cloro. Cuando me lo iba a tomar, mi hija se despierta”, relata Karen, quien agrega que pensó en quitarle la vida en más de una ocasión.



Baby Karen vuelve a los escenarios



En su reciente visita al país, la joven aseguró sentirse como en casa. “En mi vida, Perú significa familiaridad, amor, hogar. Y en mi carrera significa hogar porque es mi segunda casa”, declaró para La República la artista de padre peruano.



El 2024 ha sido un año importante para Karen Huamán. Terminó de grabar su último álbum en Colombia y en octubre lanzó internacionalmente su sencillo ‘No está en venta’, una canción que resalta la importancia del amor sincero y la fidelidad en las relaciones. Este tema, de la autoría del panameño Jorge Famiglietti y producido por el mexicano Ricardo Ruíz Pérez, combina ritmos de cumbia y reggaetón, mostrando la versatilidad de la artista.

En este tema, disponible para descarga en todas las plataformas digitales, ‘La Diva del Romantic Style’ utiliza su poderosa voz para describirle a su pareja actual el amor y los sentimientos que tiene por él. La canción narra cómo, a pesar de las tentaciones de la vida, como el dinero, los lujos o la llegada de personas atractivas, ella no cambiaría a su pareja por nada ni por nadie, destacando la fidelidad y exclusividad de su amor.



“Día a día vemos que las parejas ya no duran como antes, es por eso que mediante esta canción trato de expresar lo bonito que es el amor sano, sincero. El amor del bueno no daña, no hace sufrir, todo lo contrario. Cuando uno está en pareja, hay que ser leales por sobre todas las cosas. La confianza y la comunicación lo son todo”, refirió la artista de 41 años.