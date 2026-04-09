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Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: lista completa de canciones que sonarán en Perú, México, Colombia, Argentina y Chile

BTS inicia su ambicioso tour mundial con un potente setlist que mezcla sus mayores éxitos con los nuevos temas de su más reciente álbum. Conoce cuáles son las canciones para sus conciertos.

Concierto de BTS 2026. Foto: composición LR/BIGHIT
Concierto de BTS 2026. Foto: composición LR/BIGHIT

BTS dio inicio a su esperado ARIRANG World Tour 2026 este 9 de abril en Corea del Sur y, junto con ello, reveló el setlist que marcará esta nueva etapa musical. La agrupación surcoreana apostó por una combinación de sus mayores éxitos con canciones de su más reciente álbum.

Este nuevo tour global del grupo k-pop incluirá más de 80 presentaciones en más de 30 ciudades de Asia, Latinoamérica, Europa y Norteamérica. El grupo interpretó un total de 23 temas durante el concierto que se repetirá en países como Perú, México, Colombia, Argentina y Chile.

Setlist de BTS

Setlist de BTS. Foto: Instagram/AILOVIUTL

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Setlist de BTS para el ARIRANG World Tour 2026

De acuerdo con lo visto en el concierto inaugural, estas son las canciones que formarían parte del setlist del tour mundial 2026:

  • 'Hooligan'
  • 'Aliens'
  • 'Run BTS'
  • 'They don't know bout us'
  • 'Like animals'
  • 'Fake love'
  • 'Swim'
  • 'Merry go round'
  • '2.0'
  • 'Normal'
  • 'Not today'
  • 'Mic drop'
  • 'FYA'
  • 'Fire'
  • 'Body to body'
  • 'Idol'
  • 'Come over'
  • 'Butter'
  • 'Dynamite'
  • 'Mikrokosmos'
  • 'I need u'
  • 'Please'
  • 'Into the sun'

Cabe precisar que el repertorio podría presentar cambios a lo largo de la gira; sin embargo, esta lista da una idea clara del espectáculo que BTS ofrecerá en su paso por Latinoamérica.

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¿Cuándo serán los conciertos de BTS en Perú, México, Colombia, Argentina y Chile?

Estas son las fechas confirmadas hasta el momento del ARIRANG World Tour 2026 en la región:

  • Perú: 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos
  • México: 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros
  • Colombia: 2 y 3 de octubre en Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’
  • Argentina: 21, 23 y 24 de octubre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata
  • Chile: 14, 16 y 17 de octubre en el Estadio Nacional
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