¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 online, canales y a qué hora inicia la transmisión de los ganadores de los Video Music Awards en vivo?

Este domingo 7 de septiembre se celebra una nueva edición de los MTV Video Music Awards 2025, uno de los eventos más esperados por los fanáticos de la música pop, urbana y k-pop. La gala se llevará a cabo en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, con una transmisión en vivo que incluye alfombra roja, presentaciones musicales y la entrega de premios a los artistas más votados del año.

La ceremonia contará con la presentación de destacadas figuras como Paris Hilton y las actuaciones de estrellas como Lady Gaga, Doja Cat, J Balvin, Ricky Martin, Sabrina Carpenter, entre otros. A pocas horas del inicio, te contamos cómo seguir el evento en vivo, tanto por streaming como por televisión, además de los horarios y los principales nominados.

¿Dónde ver los MTV VMAs 2025 online?

Los seguidores podrán ver los VMAs 2025 en vivo a través de varias plataformas digitales. En América Latina, estará disponible en Paramount+, servicio de suscripción que transmitirá la gala en simultáneo Estados Unidos y algunos países de la región.

Otra alternativa es DGo (DirecTV Go), que incluye el canal MTV en su paquete básico. Estas plataformas permiten ver el evento desde dispositivos móviles, televisores inteligentes o navegadores web, sin necesidad de cable tradicional. Se recomienda ingresar con anticipación para evitar saturaciones en la señal.

¿Qué canales transmitirán los VMAs 2025 por televisión?

La señal oficial de los MTV VMAs 2025 será emitida por el canal MTV, disponible en la mayoría de operadores de cable en América Latina. En Perú, México, Colombia y otros países, se puede acceder a través de Claro TV, DirecTV, Movistar TV, Entel, entre otros proveedores.

En Estados Unidos, además de MTV, la gala será transmitida por CBS, marcando una expansión del evento hacia audiencias más amplias. Esta edición también tendrá cobertura especial a través de redes sociales como X (antes Twitter), donde se ofrecerá contenido exclusivo desde el recinto, incluyendo entrevistas y momentos detrás de cámaras.

MTV VMAs 2025: ¿a qué hora inicia la gala central con el anuncio de ganadores?

La transmisión oficial de los MTV VMAs 2025 en vivo comienza con el preshow y alfombra roja, programado para las 6.00 p. m. (hora de Perú). La gala principal arranca una hora después, a las 7.00 p. m., y se extenderá por aproximadamente tres horas. Se recomienda verificar la programación local, ya que algunos operadores ajustan la señal según zona horaria.

MTV VMAs 2025 en México, Costa Rica y El Salvador : 6.00 p. m. del domingo 7 de septiembre

: 6.00 p. m. del domingo 7 de septiembre MTV VMAs 2025 en Perú, Colombia y Ecuador : 7.00 p. m. del domingo 7 de septiembre

: 7.00 p. m. del domingo 7 de septiembre MTV VMAs 2025 en Bolivia y Venezuela : 8.00 p. m. del domingo 7 de septiembre

: 8.00 p. m. del domingo 7 de septiembre MTV VMAs 2025 en Argentina, Chile y Brasil : 9.00 p. m. del domingo 7 de septiembre

: 9.00 p. m. del domingo 7 de septiembre MTV VMAs 2025 en España : 2.00 a. m. del lunes 8 de septiembre

: 2.00 a. m. del lunes 8 de septiembre MTV VMAs 2025 en Estados Unidos: 8.00 p. m. (en Washington DC) del domingo 7 de septiembre.

¿Quiénes son los principales nominados de los MTV VMAs 2025?

La artista con más nominaciones este año es Lady Gaga, con 12 menciones gracias a su álbum 'Mayhem'. Le siguen Bruno Mars con 11, Kendrick Lamar con 10, y Rosé de BLACKPINK junto a Sabrina Carpenter, ambas con 8. En el rubro latino destacan Bad Bunny, J Balvin, Shakira, Rauw Alejandro, Romeo Santos y Karol G.

En el universo de la música coreana, los nominados incluyen a Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé de BLACKPINK, Jimin (BTS), Stray Kids y aespa, quienes compiten en categorías como mejor k-pop. Además, Mariah Carey recibirá el Video Vanguard Award, mientras que Ricky Martin será homenajeado con el primer Latin Icon Award en la historia de los VMAs.