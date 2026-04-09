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ENTRADAS concierto BTS en Lima 2026: a qué hora inicia la VENTA GENERAL y cómo comprar los boletos en Ticketmaster para BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' en Perú

La venta general de entradas para BTS en Perú inicia el 10 de abril. Se liberarán los boletos restantes para las tres fechas del tour ‘ARIRANG’, por lo que resulta clave contar con toda la información.

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio de San Marcos, en Perú, en octubre de 2026.
BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio de San Marcos, en Perú, en octubre de 2026. | Foto: BTS

La venta general de entradas para BTS en Perú 2026 se convierte en la última oportunidad para miles de seguidores que no lograron acceder durante la preventa exclusiva con la ARMY Membership, que fue un éxito total con sold out. El viernes 10 de abril, Ticketmaster habilitará los boletos restantes para los tres conciertos que las superestrellas del k-pop ofrecerán en el Estadio de San Marcos, como parte de su esperado tour mundial ‘ARIRANG’, que arrancó este 9 de abril en Corea del Sur.

En esta etapa, cualquier persona podrá adquirir sus boletos, por lo que resulta clave contar con toda la información si aún no tienes el tuyo y sueñas con ver a Jin, Jimin, V, Jungkook, J-Hope, Suga y RM en lo que será su primera visita al país y el gran regreso de la agrupación a los escenarios internacionales tras la pausa por el servicio militar.

PUEDES VER: Setlist oficial de BTS para el ARIRANG World Tour 2026: lista completa de canciones que sonarán en Perú, México, Colombia, Argentina y Chile

lr.pe

¿A qué hora inicia la venta general de BTS en Perú?

Pon la alarma. La venta general de entradas para BTS en Perú comenzará a las 10.00 a. m. del viernes 10 de abril, y se recomienda ingresar con algunos minutos de anticipación antes del sorteo de lugares en la cola virtual.

En esta fase se pondrán a disposición los boletos restantes para los tres conciertos programados el 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio de San Marcos. Inicialmente, solo se anunciaron dos fechas, pero el rápido sold out y los pedidos del fandom ARMY llevaron a BIGHIT MUSIC y a la productora Live Nation a sumar una tercera presentación para el 7 de octubre. Se estima que alrededor de 10.000 entradas por show estarán disponibles en esta etapa final.

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio de San Marcos, en Perú, en octubre de 2026

Esta será la primera visita de BTS a Perú en 13 años de carrera. Foto: BTS

PUEDES VER: BTS anuncia nuevas fechas en Chile y Argentina en 2026: cuándo serán los conciertos, preventa y venta general de entradas del tour 'ARIRANG'

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¿Cómo comprar entradas de BTS por Ticketmaster Perú?

El procedimiento es sencillo, pero conviene tenerlo claro para evitar contratiempos. Primero, ingresa al evento de BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ (AQUÍ) en Perú a través de la página oficial de Ticketmaster y únete a la cola virtual, que asigna los turnos de compra de manera aleatoria. Puedes iniciar sesión antes o después. Una vez que accedas al sistema, selecciona la zona de tu preferencia dentro del Estadio de San Marcos y procede al pago con el medio que tengas preparado (tarjeta de crédito, débito u otros métodos habilitados).

Recuerda que los precios se mantienen iguales a los de la preventa ARMY y que en esta venta general también estará disponible el Soundcheck Package a S/2.591. Este paquete especial incluye una entrada en la zona Campo Acceso A y beneficios exclusivos, como la oportunidad de ver a Bangtan durante la prueba de sonido, además de acceso anticipado al recinto y merchandising oficial.

BTS ofrecerá tres conciertos en el Estadio de San Marcos, en Perú, en octubre de 2026

Los precios de las entradas para la venta general de BTS en Perú son iguales a los de la preventa. Foto: BTS

Estos son los beneficios de la entrada más cara de BTS en Perú

En la venta general de BTS también estará disponible el Soundcheck Package. Foto: Ticketmaster

Recomendaciones para la venta general de entradas de BTS en Perú

La expectativa es enorme por conseguir una entrada para ver a BTS en Lima, por lo que aquí te brindamos unas recomendaciones para que tu experiencia de compra por Ticketmaster sea agradable:

  • Asegúrate de tener una cuenta activa en Ticketmaster
  • No es necesario iniciar sesión para entrar a la cola
  • Sin embargo, ten en cuenta que para iniciar sesión te pedirán un código de verificación, el cual será enviado al correo electrónico vinculado con tu usuario
  • Procura comprar tus entradas desde una PC de escritorio o una laptop, en lugar de hacerlo desde un dispositivo móvil
  • Ten preparado tu medio de pago y asegúrate de contar con acceso a la plataforma de verificación que se utilizará durante la transacción. En caso de ser necesario, recibirás un código o confirmación en tu correo electrónico o aplicación bancaria.
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