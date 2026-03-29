El mundo del entretenimiento en Perú atraviesa días de luto. Tras la partida de Manolo Rojas, ahora se confirma la muerte del maestro de la guitarra Luis ‘Lucho’ González Cárpena, figura clave en la internacionalización de la música criolla. Su legado, marcado por colaboraciones con artistas de talla mundial como Chabuca Granda, Mercedes Sosa y Fito Páez, lo convirtió en un referente que trascendió fronteras y generaciones.

De acuerdo con los medios, su fallecimiento se produjo la noche del sábado 28 de marzo y fue confirmado por el programa ‘Sonidos del Mundo’ y el escritor Gonzalo Figueroa.

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Artistas le dicen adiós a ‘Lucho’ González

La noticia generó un profundo pesar en la comunidad del arte. Desde Argentina, México y Perú llegaron mensajes de despedida que reflejaron la huella que dejó ‘Lucho’ Gonzáles.

Fito Páez, artista argentino, escribió con pesar: “Fue uno de los amores de mi vida. Una persona entrañable, artista apasionado y maestro del bien dotado con el don de la música. Fue uno de mis referentes totales y un faro de luz dentro de la música peruana. Hijo pródigo de Chabuca Granda y gran conocedor de todas las materias musicales (…). Fue un ser cálido y desprejuiciado (…). Mis condolencias y abrazo de amor a sus familiares y amigxs. Deben ser un montón alrededor del planeta. Te voy a extrañar mucho, Lucho de mi alma”.

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Alejandro Lerner, otro reconocido artista de Argentina, lo recordó diciendo: “Se nos fue el maestro ‘Lucho’ González, un amigazo de lo más talentoso que hemos tenido. Peruano y con corazón argentino, compusimos canciones bellísimas. Te lloramos y te vamos a extrañar siempre. Por tu música, por tu ángel, un groso como pocos. Y como dice otro maestro, Luis Salinas, cuando tocas, siempre tenés razón. Te amamos. Mis respetos a la familia y amigos”.

Por su parte, Diego Torres expresó: “Se fue el gran ‘Lucho’ González y con él tantos viajes y giras que compartimos. ¡Gracias, Lucho, por todo!”. Además, Lito Vitale, con quien integró el trío Vitale-Baraj-González, destacó: “Gracias, ‘Lucho’, por todo lo que nos enseñaste, por todo lo que nos reímos y por tu música, que seguirá viva por siempre”.

¿Quién fue ‘Lucho’ González?

Luis ‘Lucho’ González Cárpena nació en Lima en 1946 y, con apenas tres meses de edad, llegó a Buenos Aires, donde creció en un hogar liderado por su abuela materna, que recibía la visita de políticos exiliados y músicos peruanos que marcaron su entorno. A los 10 años, recibió de su padre su primera guitarra; poco después, integró el coro de niños cantores de la capital argentina, experiencia que afianzó su vínculo con la música. Vivió allí hasta los 16 años, cuando regresó a Lima e inició estudios de Derecho en la Pontificia Universidad Católica.

Sin embargo, Lucho abandonó la carrera para dedicarse por completo a la música tras conocer y recibir la propuesta de Chabuca Granda de tocar para ella. Esa decisión lo llevó no solo a ser guitarrista de la legendaria cantante peruana, sino también a convertirse en su director musical y acompañarla durante muchos años en su recorrido por el mundo de habla hispana.

A mediados de los 70, se trasladó nuevamente a Argentina, su segundo hogar, donde colaboró con otras eminencias como Mercedes Sosa, Lito Vitale, Pedro Aznar y Juan Carlos Baglietto. Más adelante, trabajó con artistas más contemporáneos como Fito Páez, Alejandro Lerner, Diego Torres y Tania Libertad, convirtiéndose en un puente entre la tradición peruana y la fusión latinoamericana. Además de su labor como intérprete, impulsó proyectos de enseñanza y difusión musical, legado que fortaleció la presencia del Perú en escenarios internacionales.