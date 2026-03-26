Artistas como Shirley Huamán y Perú Armonía confirmaron su participación en el evento solidario. Se busca unir esfuerzos para ayudar a la banda en su difícil recuperación. | Foto: difusión

Artistas como Shirley Huamán y Perú Armonía confirmaron su participación en el evento solidario. Se busca unir esfuerzos para ayudar a la banda en su difícil recuperación. | Foto: difusión

El último sábado 21 de marzo, varios integrantes de la banda Show Selección Huanri terminaron heridos luego de que el bus que los trasladaba se desbarrancara en la carretera central vía Oroya-Jauja, sector del distrito Rosario Curicaca, en provincia de Jauja, hacia donde se dirigían para realizar una presentación en una festividad de cortamonte.

Lamentable, una persona fallecida y 37 heridos dejó la volcadura de la unidad que trasladaba a los músicos de la banda Show Selección Huanri. Ante esa situación, familiares, amigos y colegas se sumarán para realizar una actividad benéfica a favor de las víctimas.

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Organizan un show benéfico el 3 de abril en El Huaralino, destinado a apoyar a los músicos heridos. La entrada será gratuita, con opciones para colaborar.

Organizan show benéfico en El Huaralino



A través de las redes sociales, se dio a conocer que este viernes 3 de abril se realizará un evento pro salud a favor de los músicos de la banda Show Selección Huanri, quienes vienen recuperándose de la tragedia en el Río Mantaro. Este show benéfico se llevará a cabo en El Huaralino Internacional (Av. Naranjal 396–398, Los Olivos, cerca del Óvalo Naranjal y la Panamericana Norte), a partir de las 12.00 p. m.

Entre los artistas confirmados están Shirley Huamán, Star Pomapata, Perú Armonía y Clase, Angel Mallma, banda Show Espectáculo Quivilla, Gloria Flor, Ethel Jara, entre otros. Cabe indicar que el ingreso será totalmente gratis y los que desean colaborar, podrán comprar trucha frita a S/25.

“Frente a la situación que viene atravesando la banda Show Selección Huanri, hemos decidido organizar una actividad solidaria donde amigos, familiares, agrupaciones y bandas se puedan sumar y hacer un acto de solidaridad ante este mal momento que están pasando. Hoy nos unimos más que nunca con el único fin de ayudar. Gracias ya de ante mano a todos nuestros amigos musicales que se van sumando a este actividad solidaria”, manifestaron junto al afiche del evento.













