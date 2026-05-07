Concierto de 'La Reina del Flow' ya fue un rotundo éxito en Madrid. | Foto: Showbizz

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El fenómeno musical y televisivo que conquistó a millones de espectadores en Latinoamérica prepara su desembarco en Perú. 'La Reina del Flow', la serie colombiana de Netflix que marcó un antes y un después en la ficción musical, anunció su llegada a Lima con un concierto en vivo en 2026 que promete replicar el éxito alcanzado recientemente en Europa.

La producción, que combina música urbana con una puesta en escena inspirada en la historia de Yeimy Montoya, se presentará bajo la organización de Showbizz. El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, quienes esperan una experiencia que trascienda el formato televisivo.

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¿Cuándo es el concierto de 'La Reina del Flow' en Perú?

La gira internacional de 'La Reina del Flow' tendrá una parada en Lima el sábado 12 de septiembre de 2026. La productora local Showbizz adelantó que se tratará de un montaje de gran escala, con pantallas, coreografías y un repertorio que incluye los temas más recordados de la serie.

El espectáculo forma parte de la gira latinoamericana organizada por Caracol Televisión y Fenix Entertainment, que busca llevar la experiencia a distintos países de la región. En el caso de Perú, se espera que la convocatoria sea masiva, considerando el impacto que la ficción tuvo en la audiencia desde su estreno en Netflix.

Preventa exclusiva BBVA para el concierto de 'La Reina del Flow'

El esperado concierto de 'La Reina del Flow' en Lima tendrá una preventa especial para clientes del BBVA, quienes podrán acceder a entradas con descuentos de hasta el 15%. La venta anticipada comenzará el jueves 14 de mayo a las 10.00 a. m. y se extenderá hasta el 15 de mayo, o hasta agotar stock. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket, tanto en su plataforma digital como en puntos autorizados.

Precios y zonas para el concierto de 'La Reina del Flow'

El espectáculo de 'La Reina del Flow' en Costa 21 contará con diferentes zonas para que los asistentes elijan la experiencia que más se ajuste a sus preferencias. Con esta variedad de opciones, el evento busca reunir a miles de seguidores en un espectáculo que promete ser uno de los más destacados de 2026.

Zona Preventa BBVA Precio Full Platinum S/280 S/330 VIP S/190 S/224 Tribuna Preferencial S/140 S/165

El éxito de 'La Reina del Flow' y su impacto en Madrid

'La Reina del Flow' se convirtió en una de las producciones más vistas de Colombia y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su mezcla de drama y música urbana. Su popularidad abrió la puerta a un formato de concierto que ya se probó con éxito en España.

En Madrid, más de 10.000 personas asistieron al Movistar Arena para disfrutar de un show que reunió a actores y cantantes como María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury y Juan Palau. El público coreó canciones emblemáticas como 'Mi destino', 'Alma' y 'Fénix', demostrando que la propuesta trasciende la pantalla y se consolida como un fenómeno cultural. Con ese antecedente, la llegada a Perú promete ser un evento memorable.