HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Entretenimiento

'La Reina del Flow' concierto en Perú 2026: fecha preventa, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para ver el show musical en Costa 21

'La Reina del Flow' llega a Perú con un imperdible concierto cuyas entradas contarán descuentos durante la preventa en mayo. La serie de Netflix, que cautivó a millones, promete replicar su éxito en Lima.

Concierto de 'La Reina del Flow' ya fue un rotundo éxito en Madrid.
Concierto de 'La Reina del Flow' ya fue un rotundo éxito en Madrid. | Foto: Showbizz
Escuchar
Resumen
Compartir

El fenómeno musical y televisivo que conquistó a millones de espectadores en Latinoamérica prepara su desembarco en Perú. 'La Reina del Flow', la serie colombiana de Netflix que marcó un antes y un después en la ficción musical, anunció su llegada a Lima con un concierto en vivo en 2026 que promete replicar el éxito alcanzado recientemente en Europa.

La producción, que combina música urbana con una puesta en escena inspirada en la historia de Yeimy Montoya, se presentará bajo la organización de Showbizz. El anuncio ha generado gran expectativa entre los seguidores de la serie, quienes esperan una experiencia que trascienda el formato televisivo.

TE RECOMENDAMOS

LOS ARCANOS MENORES DEL TAROT Y SU VERDADERO SIGNIFICADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Conciertos de Mayo en Perú 2026: fechas, horarios, precios y dónde comprar entradas para los próximos eventos musicales en Lima este mes

lr.pe

¿Cuándo es el concierto de 'La Reina del Flow' en Perú?

La gira internacional de 'La Reina del Flow' tendrá una parada en Lima el sábado 12 de septiembre de 2026. La productora local Showbizz adelantó que se tratará de un montaje de gran escala, con pantallas, coreografías y un repertorio que incluye los temas más recordados de la serie.

El espectáculo forma parte de la gira latinoamericana organizada por Caracol Televisión y Fenix Entertainment, que busca llevar la experiencia a distintos países de la región. En el caso de Perú, se espera que la convocatoria sea masiva, considerando el impacto que la ficción tuvo en la audiencia desde su estreno en Netflix.

Preventa exclusiva BBVA para el concierto de 'La Reina del Flow'

El esperado concierto de 'La Reina del Flow' en Lima tendrá una preventa especial para clientes del BBVA, quienes podrán acceder a entradas con descuentos de hasta el 15%. La venta anticipada comenzará el jueves 14 de mayo a las 10.00 a. m. y se extenderá hasta el 15 de mayo, o hasta agotar stock. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket, tanto en su plataforma digital como en puntos autorizados.

PUEDES VER: Dónde celebrar el Día de la Madre 2026: conciertos, homenajes y serenatas para mamá este fin de semana en Lima, Perú

lr.pe

Precios y zonas para el concierto de 'La Reina del Flow'

El espectáculo de 'La Reina del Flow' en Costa 21 contará con diferentes zonas para que los asistentes elijan la experiencia que más se ajuste a sus preferencias. Con esta variedad de opciones, el evento busca reunir a miles de seguidores en un espectáculo que promete ser uno de los más destacados de 2026.

ZonaPreventa BBVAPrecio Full
PlatinumS/280S/330
VIPS/190S/224
Tribuna PreferencialS/140S/165

El éxito de 'La Reina del Flow' y su impacto en Madrid

'La Reina del Flow' se convirtió en una de las producciones más vistas de Colombia y alcanzó reconocimiento internacional gracias a su mezcla de drama y música urbana. Su popularidad abrió la puerta a un formato de concierto que ya se probó con éxito en España.

En Madrid, más de 10.000 personas asistieron al Movistar Arena para disfrutar de un show que reunió a actores y cantantes como María José Vargas, Juan Manuel Restrepo, Kevin Bury y Juan Palau. El público coreó canciones emblemáticas como 'Mi destino', 'Alma' y 'Fénix', demostrando que la propuesta trasciende la pantalla y se consolida como un fenómeno cultural. Con ese antecedente, la llegada a Perú promete ser un evento memorable.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Conciertos este fin de semana en Lima 2026: lugares, precios y dónde comprar entradas para The Luminiers, Kany Garcia, Guillermo Dávila y otros artistas en Perú

Conciertos este fin de semana en Lima 2026: lugares, precios y dónde comprar entradas para The Luminiers, Kany Garcia, Guillermo Dávila y otros artistas en Perú

LEER MÁS
Dónde celebrar el Día de la Madre 2026: conciertos, homenajes y serenatas para mamá este fin de semana en Lima, Perú

Dónde celebrar el Día de la Madre 2026: conciertos, homenajes y serenatas para mamá este fin de semana en Lima, Perú

LEER MÁS
Calendario de conciertos en Perú 2026: eventos confirmados, precios y venta de entradas

Calendario de conciertos en Perú 2026: eventos confirmados, precios y venta de entradas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Conciertos de Mayo en Perú 2026: fechas, horarios, precios y dónde comprar entradas para los próximos eventos musicales en Lima este mes

Conciertos de Mayo en Perú 2026: fechas, horarios, precios y dónde comprar entradas para los próximos eventos musicales en Lima este mes

LEER MÁS
Piurana Andrea Alegría se corona como Miss Supranational Perú 2026 y representará al país en certamen global en Polonia

Piurana Andrea Alegría se corona como Miss Supranational Perú 2026 y representará al país en certamen global en Polonia

LEER MÁS
Calendario de conciertos en Perú 2026: eventos confirmados, precios y venta de entradas

Calendario de conciertos en Perú 2026: eventos confirmados, precios y venta de entradas

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón Delívery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025